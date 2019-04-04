Мир

Что получила жена самого богатого человека в мире после развода

В четверг, 4 апреля, были улажена финансовая сторона развода самого богатого человека в мире Джеффа Безоса и его супруги Маккензи. Как уже сообщали «ФАКТЫ», американский миллиардер и его жена расстались в начале нынешнего года. Маккензи узнала, что у ее мужа есть любовница, телеведущая Лорен Санчес.

Супругам было, что делить. Журнал Forbes оценил капитал Безоса в начале марта в 131 миллиард долларов. За месяц основатель компании Amazonстал еще богаче. Теперь его состояние составляет 144 миллиарда долларов!

По условиям развода Маккензи получит 25 процентов от капитала Джеффа. Это 35,8 миллиарда долларов! Это сразу ставит миссис Безос на 24-е место в списке самых богатых людей в мире и на третьей место в рейтинге самых богатых женщин в мире.

Известно также, что причитающиеся ей богатства Маккензи получит в виде акций Amazon. Это 4 процента от общего количества акций этой компании. Это говорит о том, что капитал миссис Безос очень скоро вырастет, поскольку акции Amazon идут вверх.

Джефф сохранил за собой 12 процентов акций Amazon, газету The Washington Post и компанию Blue Origin, которая занимается разработкой космических проектов.

Пока не ясно, как супруги поделили недвижимость. Это дорогие дома в Сиэтле, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, ранчо в Техасе и ряд прочих объектов.

Джефф и Маккензи прожили в браке 25 лет. У них три сына и приемная дочь.

Американские СМИ ломают теперь голову, как Безосу удалось избежать больших потерь. Ведь по закону Маккензи претендовала на половину состояния мужа, поскольку все оно было нажито в браке. Если бы она получила 50 процентов, то сразу стала бы самой богатой женщиной в мире. А вот Джефф в этом случае потерял бы первое место в рейтинге Forbes.

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