Блоги

Цирк лучше кладбища: Эйдман о выборах в Украине и России

Украинская живая политика — со скандалами, конфликтами и, главное, реальными выборами, гораздо лучше российской, давно превратившейся в кладбище, считает социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман. Выборы в Украине и России он сравнил на своей станице в соцсети.



«Цирк лучше кладбища

Российские СМИ злорадствуют, мол, выборы в Украине превратились в цирк. И что? В России официальная политическая жизнь давно вообще превращена в кладбище. Все живое, непредсказуемое, вольное, неформальное в ней затоптано и убито (в некоторых случаях и в прямом смысле этого слова).

Зато в российской политике, как в известной песне:

«А на кладбище так спокойненько,

Ни врагов, ни друзей не видать,

Всё культурненько, всё пристойненько,

Исключительная благодать".

Духовные мертвецы и политические трупы сидят в Думе и дисциплинированно голосуют по команде главного упыря. Такие же давно-давно съеденные язвой коррупции покойники, без единой живой мысли и чувства, не приходя в сознание, управляют страной из правительственных, партийных и губернаторских кресел. Машинально, как зомби на запах крови, они стройными рядами маршируют на запах денег и боятся только чекистских чертей, которые могут выдернуть любую не понравившуюся мертвую душу из начальственного кресла и отправить в тюремный ад.

Вверху этой зомби-пирамиды — главный живой труп, надутый ботоксом, как перекачанный футбольный мяч, Упырь всея Руси.

Нет, уж лучше украинская живая жизнь, со скандалами, драками, конфликтами, непредсказуемой борьбой. А главное, с реальными выборами и демократией, где от граждан реально зависит, какой будет власть в их стране", — написал Эйдман в Facebook.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Игорь Эйдман рассказал о развитии путинизма в России и его идентичности фашизму. «ФАКТЫ» также поговорили с социологом о том, как будет происходить депутинизация и как «китаизируется» Россия.

А известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса разместил в соцсети гневный пост, возмутившись тем, что люди голосуют за человека, «взгляды и принципы которого им совершенно не известны».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter