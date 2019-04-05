Мир

Одиозный пропагандист Путина Владимир Соловьев оскандалился в прямом эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», выгнав из студии польского журналиста Якуба Корейбу.

Это произошло во время обсуждения в студии вопроса реституции в пользу наследников пострадавших во время нацизма евреев.

Журналист посмел предположить, эти наследники могут оказаться жуликами, заявив, что «очень много людей используют эту трагедию, чтобы на ней заработать».

Ведущий очень эмоционально отреагировал на это высказывание, заявив в сторону поляков: «вы, сволочи, их [евреев] убивали, травили и отбирали их имущество».

Он также «объяснил» телезрителям, что большинство евреев в Польше было убито поляками, а не немецкими нацистами, и в грубой форме выгнал собеседника из студии в сопровождении охранников.

В комментариях к видео инцидента, выложенному в сеть, Интернет-пользователи обратили внимание на неуважение к приглашенным гостям и отмечают случаи, когда подобным оппонентам на росТВ просто отказывались платить.

«Они сначала приглашают… на шоу, обещают заплатить им, а потом удаляют, не заплатив ничего! Старый трюк, и использовали, и бесплатно отпустили», — объяснила Suzi Khachat.

«Оставшиеся в студии тоже так себе… норм люди вышли бы из этой студии. Остались, значит такие же, как и орущий», — написала Наталья Жулькова.

«В нормальном обществе, после такого, все встали бы и ушли. А здесь поржали и похлопали…)», — поддержал ее Игорь Рубец.

«Рашисты (российская разновидность фашизма) о-о-очень не любят правду», — отметил известный блогер Ильдар Дадин.

Еще одним скандальным моментом пропагандистского шоу стало обсуждение лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, точнее, ее видео с игрой в пинг-понг. Пропагандист Дмитрий Куликов почти набросился с кулаками на украинского гостя — политолога Андрея Окару, который попытался встать на сторону Тимршенко.

«Хайло закрой», — кричал он при этом.

Напомним, в феврале Владимир Соловьев оскандалился на встрече сотрудников СМИ с президентом России Владимиром Путиным.

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