Трамп сменил главу Всемирного банка: почему это важно для Украины

Мир

Во вторник, 9 апреля, к своим обязанностям приступит новый президент Всемирного банка Дэвид Малпасс (на фото в заголовке). Ему 63 года. Он — известный американский экономист. До своего избрания 13-м президентом Всемирного банка занимал пост заместителя министра финансов США. Новую работу ему предложил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В пятницу, 5 апреля, исполнительные директора Всемирного банка единогласно поддержали кандидатуру Малпасса, которая была единственной.

Напомним, пост главы Всемирного банка неожиданно освободился после отставки предыдущего президента Джима Ен Кима. Он занял эту должность при президенте США Бараке Обаме, а в 2017 году был успешно переизбран. Это не понравилось Трампу, который давно критикует работу Всемирного банка. В начале января 2019 года Джим Ен Ким внезапно объявил об отставке, не называя причины. Всемирный банк в своем заявлении подчеркнул, что это было личное решение Кима, который проработал руководителем этой организации в общей сложности шесть лет.

Никто не сомневался в том, что это Трамп использовал все свое влияние, чтобы расчистить дорогу для нужного ему кандидата. «Америка — крупнейший донор Всемирного банка. Мы даем более 1 миллиарда долларов в год. Основная задача моей администрации — убедиться, что деньги американских налогоплательщиков расходуются эффективно и разумно, служат американским интересам и защищают американские ценности», — заявил президент США.

У Трампа было несколько кандидатур. Причем список включал в себя даже Иванку Трамп, старшую дочь американского президента. В итоге хозяин Белого дома остановил свой выбор на Малпассе. «Он давно меня поддерживал. Поддерживал в финансовом смысле. Еще до того, как я решил избираться. Почему-то мне такие люди нравятся…» — заявил Трамп.

Дэвид Малпасс нравится Трампу не только тем, что, еще будучи банкиром, поддерживал Дональда кредитами и ссудами. Еще он регулярно критиковал работу Всемирного банка, который теперь возглавил. Малпасс выступал против выделения больших кредитов Китаю. По его мнению, эта страна вполне может обходиться без финансовой поддержки извне. Выступая в 2017 году перед Конгрессом США, он заявил, что Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) «тратят много денег, но работают не очень эффективно». Он даже обвинил эти организации в «коррумпированной практике выдачи ссуд».

Как же получилось, что человек, резко критиковавший работу Всемирного банка, теперь его возглавил и будет командовать теми, кто справедливо считает его серьезной угрозой для своей деятельности?

Всемирный банк был создан после окончания Второй мировой войны. Его главной целью тогда было финансирование восстановления разрушенной Европы. С тех пор его неизменно возглавляют американцы. Европейцы взамен получили право руководить МВФ. Разница между этими двумя организациями существенная. Всемирный банк выделяет деньги странам на долгосрочное развитие или решение глобальных проблем. Например, недавно он представил план действий, который предусматривает выделение бедным странам 200 миллиардов долларов на борьбу с последствиями глобального изменения климата.

МВФ дает кредиты на затыкание дыр в бюджетах стран, оказавшихся в финансовом кризисе. Эти кредиты обычно краткосрочны и более дорогие, чем у Всемирного банка.

Трамп хочет, что Малпасс изменил политику Всемирного банка и поставил его на службу американским интересам. Однако, предупреждают некоторые эксперты, такая реформа в итоге может навредить США. Они рискуют утратить свое влияние на развивающиеся страны, потому что место главного кредитора займет Китай.

Но это долгосрочная перспектива. В краткосрочных прогнозах приход Малпасса во Всемирный банк может оказаться выгоден… Украине!

Давайте разберемся, почему. Всемирный банк делит все страны мира на четыре категории по уровню дохода на душу населения. К беднейшим относятся на данный момент 34 страны, где годовой доход одного жителя не превышает 995 долларов. Следующая группа — это бедные страны с годовым доходом от 996 до 3 895 долларов на душу населения. В эту группу входит Украина, а также еще несколько бывших советских республик: Грузия, Киргизия, Молдова, Узбекистан.

Именно этим странам, по мнению Трампа, Всемирный банк должен помогать в первую очередь, а не Китаю, Индии и Бразилии. Такая позиция не противоречит главному принципу американского президента «Америка прежде всего». Трамп рассматривает указанные три страны как опасных конкурентов США, а потому хочет лишить их (или заметно сократить) финансовой помощи.

Малпасс уже заявил об этом. Он назвал основной задачей Всемирного банка борьбу с бедностью, а вовсе не изменение климата и кредитование стран со средним доходом. «Чтобы искоренить крайнюю бедность, повысить стандарты жизни и вовлечь женщин в экономику, банк должен сосредоточиться на своей основной миссии — помощи развивающимся странам. Он должен способствовать сворачиванию кредитных программ в государствах, которые достигают более высокого уровня доходов. Это позволит ему сосредоточиться на развивающихся странах, которые больше других нуждаются в кредитной поддержке», — подчеркнул новый президент Всемирного банка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о неутешительном прогнозе, который Всемирный банк дал относительно темпов роста украинской экономики.

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