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Стало известно, когда и как можно сменить место голосования перед вторым туром выборов
Украинцы могут подавать заявления о временном изменении места голосования на выборах президента во время с 7 апреля 2019 года. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Она напомнила, что на заседании в воскресенье, 7 апреля, ЦИК утвердила результаты голосования в первом туре президентских выборов и приняла постановление о втором туре президентских выборов.
«Таким образом, с сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность менять место голосования без изменения избирательного адреса», — сказала Слипачук.
Перерегистрироваться нужно не позднее чем за пять дней до голосования — не позднее 16 апреля. Эта процедура осуществляется в районных отделах Реестра избирателей, а для переселенцев действует упрощенная схема — им достаточно будет лишь подтвердить в отделе свой статус.
Во время первого тура выборов место голосования сменили более 280 тысяч граждан Украины.
Напомним, по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий во второй тур вышли Владимир Зеленский (за него проголосовали 5 714 034 избирателей,
Ранее избирателей, голосующих не по месту жительства, уже предупредили о возможных проблемах с голосованием 21 апреля.
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