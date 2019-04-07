Политика

Стало известно, когда и как можно сменить место голосования перед вторым туром выборов

Украинцы могут подавать заявления о временном изменении места голосования на выборах президента во время с 7 апреля 2019 года. Об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Она напомнила, что на заседании в воскресенье, 7 апреля, ЦИК утвердила результаты голосования в первом туре президентских выборов и приняла постановление о втором туре президентских выборов.

«Таким образом, с сегодняшнего дня наши граждане имеют возможность менять место голосования без изменения избирательного адреса», — сказала Слипачук.

Перерегистрироваться нужно не позднее чем за пять дней до голосования — не позднее 16 апреля. Эта процедура осуществляется в районных отделах Реестра избирателей, а для переселенцев действует упрощенная схема — им достаточно будет лишь подтвердить в отделе свой статус.

Во время первого тура выборов место голосования сменили более 280 тысяч граждан Украины.

Напомним, по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий во второй тур вышли Владимир Зеленский (за него проголосовали 5 714 034 избирателей, т. е. 30,24% от общего количества включенных в списки для голосования) и Петр Порошенко (3 014 609 избирателей, т. е. 15,95%).

Ранее избирателей, голосующих не по месту жительства, уже предупредили о возможных проблемах с голосованием 21 апреля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter