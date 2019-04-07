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В России решили всерьез бороться с "ворами в законе": что это значит

21:57 7 апреля 2019 25
В России решили всерьез бороться с «ворами в законе»: что это значит
Инф. «ФАКТОВ»

В России сотрудники МВД начинают работу по исполнению исполнение закона об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, т. е. так называемых «воров в законе». По информации «Росбалта», 5 апреля региональные подразделения МВД получили указания фиксировать, руководят ли конкретные представители криминального мира преступными сообществами, а уже с 8 апреля правоохранители начнут собирать доказательную базу для будущих уголовных дел.

По словам собеседника издания, в ожидании новаций «воры в законе» перестали встречаться и общаться друг с другом, так как пока не знают, в отношении кого будут применять новый закон, а сами правоохранители давать разъяснения не торопятся.

«Все эти термины — „вор в законе“, „авторитет“, „положенец“, „сходка“ — не являются юридическими. Их надо перенести в соответствующую плоскость, разъяснить, чтобы можно было использовать», — рассказал источник.

Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, 1 апреля. При этом он упрекнул правоохранителей, что в настоящее время криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, куда начали бежать «воры в законе» из России после принятия нового закона.

В марте 2019 года в Национальной полиции Украины сообщили об опасениях нашествия в нашу страну криминальных авторитетов.

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