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В России решили всерьез бороться с "ворами в законе": что это значит
В России сотрудники МВД начинают работу по исполнению исполнение закона об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии,
По словам собеседника издания, в ожидании новаций «воры в законе» перестали встречаться и общаться друг с другом, так как пока не знают, в отношении кого будут применять новый закон, а сами правоохранители давать разъяснения не торопятся.
«Все эти термины — „вор в законе“, „авторитет“, „положенец“, „сходка“ — не являются юридическими. Их надо перенести в соответствующую плоскость, разъяснить, чтобы можно было использовать», — рассказал источник.
Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, 1 апреля. При этом он упрекнул правоохранителей, что в настоящее время криминальные авторитеты могут избегать ответственности при помощи своего статуса.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, куда начали бежать «воры в законе» из России после принятия нового закона.
В марте 2019 года в Национальной полиции Украины сообщили об опасениях нашествия в нашу страну криминальных авторитетов.
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