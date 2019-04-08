Происшествия

Подростки избили и пытались изнасиловать 10-летнюю девочку в Чернигове: первые подробности жуткой истории

В Чернигове четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. После оскорблений и унижений компания жестоко избила свою жертву, нанося удары палкой с гвоздями и тяжелой бутылкой, наполненной камнями.

Как сообщает ЧЕline, ссылаясь на свои источники, кроме избиений, девочку попытались изнасиловать. Сейчас пострадавшая находится в областной больнице. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Также у девочки остались раны на теле.

Напомним, похожие случаи зверских избиений в среде подростков были в Одессе. Эксперты-криминологи считают, что в детской жестокости виноваты все, в том числе родители, школа и общество в целом. Порой школы сами провоцируют «разборки» между подростками, а пассивность педагогов невольно вынуждает школьников вершить самосуд.

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