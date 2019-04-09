Озверели: в Киеве пассажиры троллейбуса жестоко избили подвыпившего мужчину (видео)

Происшествия

В Киеве на остановке общественного транспорта избили пассажира троллейбуса. Напавших было четверо. Мужчину жестоко били ногами, пока пассажиры наблюдали за происходящим из салона транспорта. Оставив свою жертву лежать на бордюре, агрессивная компания удалилась.

Как рассказали очевидцы происшествия в группе «Мой Отрадный», конфликт возник на почве того, что гражданин был подвыпившим. Избиение прекратили только после того, как компания убедилась, что мужчина не шевелится.

Комментирующие видео отмечают, что люди в последнее время «совсем озверели».

«Вижу умысел в нанесении тяжких телесных и попытке убийства»;

«Если бы толкнул чуть сильнее и подвыпивший упал на бордюр головой, поехал бы на двенадцать (лет), а остальные, как соучастники, получили бы по пять», — говорят комментаторы.

Напомним, ранее в Киеве водитель маршрутки жестоко избил пассажира, а в Николаеве водитель и пассажир маршрутки устроили драку за место.

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