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Мир

ИГ выложило в сеть видео с пленным российским военным

22:07 9 апреля 2019 302
скрин военный
Инф. «ФАКТОВ»

Террористы «Исламского государства» опубликовали в сети видеоролик, где демонстрируют двух взятых в плен военных. Один из них россиянин. На видео видно, что он ранен. Второй пленный — сириец, он тоже ранен, но легко и в состоянии говорить.

В видео не сообщается, к какому периоду времени относятся события. Последний резонансный случай, когда российские военные попали в засаду в Сирии и были либо убиты, либо захвачены в плен, случился 22 февраля возле Дэйр эз-Зора. Автомобиль «УАЗ» с российскими военными был смят шквальным огнем.

Месяц спустя в российском Минобороны подтвердили смерть двух полковников и майора. Утверждалось, что в группе, уничтожившей «УАЗ», было не менее 30 человек.

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