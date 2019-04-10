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Зеленский взял в команду сторонника «русского мира»: в сети волна возмущения
Новый член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Харебин входил в окружение беглого олигарха и соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко. Также он оказался сторонником «русского мира». Об этом с возмущением сообщают журналисты и блогеры в Facebook.
«Александр Харебин будет отвечать за языковую и информационную политику! Это официальная инфа штаба Зеленского. То, что он ведет свою ФБ-страницу на русском, — это такое. А вот биографическая справка из новости о его назначении в 2015 году на должность зама гендиректора Национальной телекомпании. До 2013-го работал с Курченко», — сообщила журналистка Марьяна Пьецух.
Блогер Alex Noyt поделился ссылкой на интервью Харебина телеканалу «Прямий», в котором тогда еще будущий советник Зеленского предстает сторонником «русского мира», восхищаясь Советским Союзом.
«Как и ожидалось. Именно поэтому они так тянут с объявлением имен команды, потому что там настолько зашкваренные персонажи, что клейма негде ставить. Впрочем, по той же причине и самого Вову так усердно прячут. Фанаты сами себе всё придумают, а прямой контакт мгновенно разрушит иллюзии немалого количества его поклонников», — написал он.
Журналист Виталий Гайдукевич также подчеркнул, что назначения в команде Зеленского не кажутся такими странными, если вспомнить о том, что кандидата поддержали российские пропагандисты Наталья Поклонская и Владимир Жириновский.
«Что ж тут удивляться, если от Поклонской до Жирика и Зюганова все рады Зеленскому. До возвращения в СССР осталось 10 дней?» — задался вопросом журналист.
Помощница министра культуры Украины Юлия Даценко также возмутилась словами Харебина об СССР.
«Советский Союз — базовая ценность для Украины? Беда. „Новая команда“ становится все ярче», — констатировала она.
В свою очередь юрист Елена Тищенко подчеркнула, что Зеленский не может оценить все политические «многоходовки», и в случае его победы в скором времени в страну может вернуться Курченко и другие олигархи из окружения Януковича.
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