Никита просто захотел потешить свое самолюбие: гневный рассказ экс-участницы «Холостяка»

Шоу-бизнес

Магистр права из Одессы, помощник депутата, 22-летняя Дина покинула романтическое реалити «Холостяк» в финале пятого эфира. Не проронив ни капли слез, Дина уехала в автомобиле, в который посадил ее Никита Добрынин. Девушка уверена, что Холостяк поступил с ней не совсем корректно. Ранее «ФАКТЫ» подробно рассказали о самом скандальном выпуске «Холостяка».

— Никита должен был дать мне розу на нашем свидании, — сказала Дина в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

В финале пятого эфира Никита сам признался, что ожидал от Дины просьбы оставить ее в проекте. У девушки было одно желание, которое пообещал исполнить для нее Холостяк. Но Дина так и не воспользовалась этой возможностью. Участница проекта рассказала «ФАКТАМ», что произошло между ней и Никитой на свидании, почему она решила не исполнять свое желание и кого видит финалисткой девятого сезона реалити.

— Только на пост-шоу вы узнали, что Никита рассчитывал на то, что вы все же выскажете свое желание и останетесь в проекте. Что почувствовали, когда это услышали?

— Да, ничего особенного! Знаете, Никита рассчитывал на одно, а я повела себя по-другому. Ведь по ходу реалити получается, что выбирает не только Холостяк, но и мы, участницы. Считайте, что я сделала свой выбор.

— Неужели нисколько не жалели о том, что, дослушай до конца объяснения Никиты, смогли бы остаться в проекте?!

— Нет! Знаете, я не из тех девушек, которые будут унижаться, просить помилования и поощрения. Если бы я в чем-то провинилась, то да, тогда могла бы повести себя как-то иначе. Но Никита же видел, сажая меня в машину, как я волнуюсь и переживаю!

— Хотя на свидании с Холостяком вы вели себя достаточно спокойно и уверенно.

— Просто ведь зрители не видели всего нашего с Никитой свидания и не слышали весь наш разговор. Честно говоря, я считаю, что должна была получить розу без загадываний каких-либо желаний. А Никита… Он, наверное, просто захотел потешить свое самолюбие. Но это не мой вариант. Я тоже имею свой голос в этом реалити и способна принимать решения. Поэтому я и сделала свой выбор — ушла из шоу. Что же касается Никиты… Я желаю ему только успехов в поисках своей настоящей любви.

— В разговоре с друзьями Никиты вы сказали, что любите власть, к тому же привыкли держать все под контролем. Это проявляется и в отношениях с мужчиной? Или здесь вы позволяете себе слабину?

— На самом деле то, какая я на работе и в отношениях с мужчиной, — это два совершенно разных человека. Тогда, на встрече с друзьями Никиты, я говорила именно о рабочих отношениях. Что же касается взаимоотношений с мужчинами, то тут я очень нежная, а порой даже слабая.

— Ради участия в романтическом реалити вам пришлось надолго оставить свою работу. Смогли потом вернуться?

— Знаете, соглашаясь на участие в «Холостяке», я понимала, что вернуться и снова работать на всех направлениях, как и раньше, не смогу. Просто все места уже будут заняты. Мир жесток, и никто никого не ждет. Но в тот момент, я все свои жизненные ставки сделала на проект «Холостяк», оставив собственные успехи дома.

— Не жалеете об этом?

— Нет, ни минуты. Я придерживаюсь мнения, что все что ни делается — к лучшему! На проекте я получила большой опыт и к тому же смогла посмотреть на себя со стороны.

— Помните, что подумали, когда впервые увидели Никиту?

— Наше знакомство с Холостяком прошло очень весело. Помню, выйдя из лимузина, я уловила взгляд и улыбку Никиты. Он сразу расположил меня к себе. Но, когда я подошла к Холостяку и сказала: «Здравствуй, меня зовут Дина», в ответ услышала: «Здравствуй, Зина, меня — Никита». Скажу одно: так меня еще никто не называл (улыбается). Потом я рассказала ему свою «поэму», подготовленную заранее для знакомства. Не знаю, понравилась ли она Никите, он лишь сказал, что я будто провела обряд венчания. Признаюсь, после такого знакомства и моего напора, думала, что придется брать свою шляпу и уходить домой. Но, видите, в итоге получилось, что я смогла продержаться аж до пятого эфира!

— Смотрите сейчас выпуски проекта?

— Конечно, смотрю. Мне нравится следить за всем, что происходит в проекте, вспоминать и заново переживать многие моменты. На самом деле меня совершенно не удивляют различные, часто не лестные, комментарии девочек. И в мой адрес в том числе. Просто я прекрасно понимаю ту обстановку, которая царит на проекте, состояние участниц, волнение. К тому же многое из сказанного тогда девочки произносили, не подумав. Поэтому я не держу ни на кого обиды и отношусь ко всем участницам с уважением. Мы с девочками жили под одной крышей, вместе переживали, смеялись, и я искреннее желаю всем им добра и поменьше негатива.

— Вы остались с кем-то из них дружны?

— На самом деле я со всеми девочками осталась в дружеских отношениях. Часто общаемся с Юлей Федирко, Мариной Скибой и Настей Федорчак. Несмотря на то что мои отношения с Холостяком не сложились, я нашла на реалити хороших подруг, а это уже не мало!

— В ком из девочек вы видели свою главную конкурентку?

— Мои мнение по этому поводу от программы к программе практически не менялось. Я видела сильной конкуренткой лишь Марину Скибу. Мне казалось, что она уж точно должна дойти до финала.

Ранее экономист из Николаева, 28-летняя Анна, покинувшая, романтическое реалити в четвертом эфире, призналась «ФАКТАМ», что ее больше всего раздражало на проекте и почему она никогда не смогла бы влюбиться в Холостяка.

О том, что происходит за кадром «Холостяка» рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» и 28-летняя Лиля, так и не попавшая на индивидуальное свидание в девятом сезоне.

А одна из участниц закатила истерику и захотела покинуть проект прямо во время свидания.

Фото СТБ

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