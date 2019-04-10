Украина

Автономия Донбасса несет серьезную опасность для Украины, ветераны АТО не будут просто так на это смотреть — Георгий Тука

Виктор Медведчук заявил, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» готовы вернуться в состав Украины, если им дадут автономию и направят в регион экономические вливания. Якобы этот план уже «предварительно поддержали в Донецке, Луганске и Москве». Чем грозит такой ход Москвы Украине, «ФАКТЫ» спросили замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.

— Есть мнение, что создание такой автономии, которая будет жить за счет Украины, а контролироваться Россией, позволит, в частности, влиять на результаты выборов. Эти районы будут постоянно отдавать голоса пророссийским силам. А те — влиять на политику нашего государства.

— Дело не только в том, что они отдадут голоса пророссийским силам. Еще в 2014—2015 годах Путин, а затем неоднократно и Лавров озвучивали идею прямых переговоров между Киевом и «властями» временно оккупированных территорий. И — призывали предоставить Донбассу автономию. Отмечу, что Медведчук сейчас говорит не об отдельных районах, а о Донецкой и Луганской областях в целом.

Путинская пропаганда призывает к предоставлению так называемой «широкой автономии» этим областям. Эти требования озвучивались неоднократно: автономия должна иметь право вето на внешнеполитические и внешнеэкономические решения центральной власти. То есть автоматически можно забыть о движении Украины в сторону Евросоюза и интеграции в НАТО. В этом и состоит «суперграндиозная» идея «мирного плана» Медведчука.

— Готова ли к этому Украина?

— На сегодняшний день, я считаю, — не готова. Но надо иметь в виду, что такая настойчивая пропаганда со стороны Медведчука, как вода, которая капля за каплей камень точит. И если это не прекратить, через некоторое время найдется достаточное количество людей, уставших от войны, сидя на диване, и тех, у которых руки устали писать о войне в Facebook. И они потребуют дать им мира и российского газа. В этом я вижу опасность деятельности Медведчука и Ко именно с точки зрения национальной безопасности независимой Украины.

— И если каким-то образом сменится состав Верховной Рады и удастся протянуть решение об автономии…

— Они к этому и стремятся. Они будут пытаться увеличить свое присутствие в Верховной Раде. Думаю, им это удастся. До какой степени — пока не могу сказать. И они будут искать пути для построения так называемой широкой коалиции. Как показывает наш досадный опыт, некоторые политики, позиционирующие себя проукраинскими и проевропейскими, ранее были склонны к созданию подобной «ширки». И в этом я тоже вижу опасность.

— …сможет ли такой шаг повлечь создание других автономий? Ведь попытки создания сепаратистских движений фиксировались и в других регионах. В частности — на Закарпатье, Буковине.

— Он сможет стать не только формальным триггером, который запустит этот механизм в других регионах. Он опасен появлением неконтролируемого сопротивления со стороны другой части населения — прошедшей через войну, через волонтерское движение, которая отдавала и отдает все ради спасения государства. И эти люди не будут молча наблюдать этот «плавный разворот».

— То есть возможен вариант «патриотического сепаратизма»?

— Да. Ведь еще в 2014—2015 годах со стороны руководителей «Самопомочі» звучал призыв: «Донбасс — это гангрена, которую надо отрезать».

Ранее координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук заявил «ФАКТАМ», что кум российского президента Виктор Медведчук ведет двойную игру, принуждая Украину принять сценарий, который пишут в Москве.

Пророссийские силы в Украине то и дело пытаются активизировать свою деятельность. Так, в Запорожье обезвредили любительницу «Новороссии», агитировавшую в соцсетях. А на праздновании 75-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков полиция задержала агрессивного «носителя» георгиевской ленты.

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