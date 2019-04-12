- 21:24 Стало известно, о чем Порошенко договорился с Макроном
- 20:57 Скотчем к столбу: в Киеве жестко проучили пьяного водителя, устроившего ДТП
- 20:45 Алина Бережная принесла Украине еще одно «золото» чемпионата Европы по борьбе
- 20:37 Команду украинок назвали лучшими математиками Европы
- 20:24 В пункте пропуска на линии разграничения пожилой мужчина умер из-за неорганизованности боевиков
- 20:16 ЦИК определила для Порошенко и Зеленского эфирное время на радио и ТВ
- 19:56 «Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
- 19:49 Ровно 130 лет назад родился великий комик Чарли Чаплин
- 19:46 "Повар Путина" Пригожин решил ликвидировать компанию, замешанную в скандале с массовым отравлением школьников
- 19:26 У Зеленского рассказали о встрече с Макроном, состоявшейся при поддержке Порошенко
Алина Бережная принесла Украине еще одно «золото» чемпионата Европы по борьбе (фото)
В столице Румынии Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе, на котором успешно выступают наши спортсмены, уже завоевавшие восемь наград.
В последний день состязаний у женщин четвертую золотую медаль европейского первенства Украине принесла чемпионка мира и Европы Алина Бережная (Махиня), вернувшаяся в большой спорт после рождения дочери Леоны. В финальной схватке в весовой категории до 72 кг наша спортсменка (на фото) досрочно победила Анну-Кармен Шель из Германии.
«Серебро» чемпионата Европы добыли Татьяна Кит (в категории до 57 кг уступила в финале Эмезе Барке из Венгрии — 2:4) и Лилия Горишна (до 53 кг, проиграла Стальвире Оршуш из России — 3:13).
*Татьяна Кит
*Лилия Горишна
Напомним, что ранее на высшую ступень пьедестала почета в Бухаресте поднялись украинки Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг).
*Золотое украинское трио — Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Оксана Ливач
Кроме того, две бронзовые награды в копилку нашей команды в вольной борьбе положили украинцы Василий Шуптар (до 65 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка стала чемпионкой мира по спортивной борьбе.
Фото unitedworldwrestling.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..