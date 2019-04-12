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Спорт

Алина Бережная принесла Украине еще одно «золото» чемпионата Европы по борьбе (фото)

20:45 12 апреля 2019 226
Алина Бережная
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В столице Румынии Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе, на котором успешно выступают наши спортсмены, уже завоевавшие восемь наград.

В последний день состязаний у женщин четвертую золотую медаль европейского первенства Украине принесла чемпионка мира и Европы Алина Бережная (Махиня), вернувшаяся в большой спорт после рождения дочери Леоны. В финальной схватке в весовой категории до 72 кг наша спортсменка (на фото) досрочно победила Анну-Кармен Шель из Германии.

«Серебро» чемпионата Европы добыли Татьяна Кит (в категории до 57 кг уступила в финале Эмезе Барке из Венгрии — 2:4) и Лилия Горишна (до 53 кг, проиграла Стальвире Оршуш из России — 3:13).

*Татьяна Кит

*Лилия Горишна

Напомним, что ранее на высшую ступень пьедестала почета в Бухаресте поднялись украинки Оксана Ливач (до 50 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг).

*Золотое украинское трио — Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Оксана Ливач

Кроме того, две бронзовые награды в копилку нашей команды в вольной борьбе положили украинцы Василий Шуптар (до 65 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка стала чемпионкой мира по спортивной борьбе.

Фото unitedworldwrestling.org

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