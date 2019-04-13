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Католики отмечают Вербное воскресенье: что это за праздник
В воскресенье, 14 апреля, христианские конфессии, живущие по григорианскому календарю, отмечают Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое, или Вербное воскресенье). Традиционно этот день приходится на последнее воскресенье перед Пасхой, которую западные христиане отметят 21 апреля.
Католический праздник в честь этого события символизирует признание Иисуса Христа спасителем (мессией), а также вход человека в рай.
Западные христиане отмечают этот праздник очень пышно. Перед началом службы верующие и священники с ветвями пальмы в руках устраивают шествие по улицам или вокруг храмов. Затем празднование перемещается в храмы, где верующие держат в руках пальмовые ветви и зажженные свечи. Участники процессии поют праздничные антифоны и гимны. Во время мессы читается рассказ о страстях Христовых, чтение повторяется в Великую пятницу — день, когда Иисус, согласно Евангелию, был распят и умер, чтобы потом воскреснуть.
День является праздничным не только в Европе, но и в самом Иерусалиме, а также в арабских городах, где живет много христиан.
В западной традиции, как и в православии, принято хранить освященные ветви до следующего года. На следующий год перед постом ветви сжигают, чтобы сделать из них пепел, который наносят верующим на лоб в Пепельную среду.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как украинцы будут отдыхать на Пасху, а также какие дополнительные поезда назначила «Укрзалізниця» для перевозок украинцев в эти дни.
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