«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 17 апреля, на стадионе «Сити оф Манчестер» будет сыгран ответный четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов между двумя представителями Туманного Альбиона «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (начало встречи — в 22:00). Как известно, первая дуэль соперников в Лондоне завершилась победой хозяев поля — 1:0.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Хосепа Гвардиолы и Маурисио Почеттино, за которой вы сможете следить в этой новости (победитель пары сыграет в полуфинале с «Аяксом» или «Ювентусом»).

Букмекеры ставят на команду Гвардиолы

Явный фаворит ответного поединка по версии букмекеров — команда Хосепа Гвардиолы. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» — 1,28, на ничью — 5,75, на выигрыш «Тоттенхэма» — 10,00.

Мало сомневаются букмекеры и в том, что в полуфинал по сумме двух встреч пробьется «МанСити». Коэффициент на успех «горожан» — 1,35, на проход «Тоттенхэма» — 8,00.

Гости без лидера атак

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, «сломавшийся» в первом матче ¼ финала, не сыграет на «Сити оф Манчестер» и пропустит остаток сезона.

По прогнозам врачей, восстановление нападающего займет около трех месяцев.

Напомним, что в текущем сезоне Кейн провел за бывший клуб Сергея Реброва 41 матч, забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач.

*Харри Кейн выбыл из строя до конца сезона

Печальная статистика «МанСити» в английских дуэлях

В своей истории «Манчестер Сити» провел в еврокубках пять поединков против клубов из Англии и все… проиграл. Кроме осечки в первой встрече с «Тоттенхэмом» (0:1), «горожане» в сезоне-1970/1971 дважды уступили в Кубке кубков «Челси» (0:1 и 0:1), а в сезоне-2017/2018 в Лиге чемпионов — «Ливерпулю» (0:3 и 1:2).

УЕФА завел дело на «Тоттенхэм»

Европейский футбольный союз открыл дисциплинарное производство в отношении «Тоттенхэма» из-за выбежавшего на поле болельщика во время первого матча соперников в Лондоне.

Напомним, на 78-й минуте встречи фанат лондонского клуба добежал до центра поля и попытался помешать разыграть мяч футболистам «Манчестер Сити». Слушание назначено на 16 мая.

*В первом поединке соперников на «Тоттенхэм Стэдиум» успел поучаствовать посторонний

Стадион «Сити оф Манчестер»

Домашняя арена «горожан» «Сити оф Манчестер» (коммерческое название стадиона «Этихад» в Лиге чемпионов запрещено), способная приять на своих трибунах 55 тысяч болельщиков, четвертая по вместимости в английской премьер-лиге и восьмая в Великобритании.

Первый камень в фундамент стадиона был заложен премьер-министром Тони Блэром в декабре 1999 года, а открыли арену 10 августа 2003 года. При этом «Манчестер Сити» заключил договор с городским советом о 250-летней аренде стадиона с правом его переименования. В июле 2011 года арена получила название «Этихад» как часть 10-летнего соглашения с главным спонсором — Etihad Airways, авиакомпанией из Объединенных Арабских Эмиратов.

Кстати, в 2008 году стадион принимал 50-й финал Кубка УЕФА, в котором российский «Зенит» обыграл шотландский «Рейнджерс».

Также на «Этихад» постоянно проходят концерты мировых звезд. В разные годы на арене выступали Red Hot Chili Peppers, Джеймс Браун, Oasis, U2, Род Стюарт, Джордж Майкл и Бон Джови.

*Домашняя арена «Манчестер Сити» вмещает 55 тысяч болельщиков

Состав «Манчестер Сити» дороже на 300 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Манчестер Сити» дороже футболистов «Тоттенхэма» на 304,5 млн евро (1,14 млрд против 835,5 млн).

Самые дорогие футболисты «Сити»: бельгиец Кевин де Брюйне (150 млн), англичанин Рахим Стерлинг (120), немец Лерой Сане (100), португалец Бернарду Силва (80), аргентинец Серхио Агуэро (75) и бразилец Габриэл Жезус (70).

Самые дорогие игроки лондонского клуба: англичане Харри Кейн (150 млн), и Деле Алли (100), датчанин Кристиан Эриксен (85), кореец Сон Хын Мин (65) и колумбиец Давинсон Санчес (45).

*Малыш из бельгийской провинции Кевин де Брюйне вырос в самого дорогого футболиста «Манчестер Сити»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть телетрансляцию поединка «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Фото Getty Images, ФК «Манчестер Сити», ФК «Тоттенхэм»



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