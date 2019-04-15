«Киборг»-поэт объявил голодовку: требует извинений от кандидата в президенты (фото)

Украина

В столичном аэропорту «Борисполь» пятый день продолжается бессрочная акция протеста «киборга» Николая Воронина. Педагог и экопоселенец, ушедший на войну еще в 2014 году из оккупированной Горловки на Донетчине, голодает, требуя извинений от кандидата в президенты Владимира Зеленского.

На своей странице в Facebook снайпер-разведчик Воронин изложил свои претензии к кандидату: «Мои требования: извинения перед народом Украины, погибшими и живыми, за шутки об „актрисе из немецких фильмов о взрослых“, за шутки об эбонитовых палочках, перед верующими Православной Церкви Украины за шутки о Томосе, требую извинения перед поэтом — вынужденным переселенцем из Луганской области Василием Голобородько, за то, что Зеленский украл его имя для сериала „Слуга народа“. Также требую тестирования на наркотики в VADA, как это предлагает сделать Владимир Кличко». При этом Воронин, переживший несколько тяжелых операций, попросил родных и близких не беспокоится: «Я и больше рисковал жизнью ради этой страны».

Воронин голодает в аэропорту «Борисполь» не случайно: именно этому аэровокзалу «киборг» подарил информационное табло из Донецкого аэропорта, где воевал в 2014 году.

Комментируя свою акцию протеста, Николай Воронин сказал «ФАКТАМ», что его возмущает поддержка кандидата «такими врагами Украины, как беглый премьер Николай Азаров и российский актер Михаил Пореченков, стрелявший из пулемета по киборгам». Также киборг считает, что «не может быть главнокомандующим человек, который бегал от повесток в армию и который боится сдавать анализы».

«Он игнорирует требование извиниться перед украинским народом за оскорбительные шуточки, тогда как перед президентом Чечни Рамзаном Кадыровым извинился, не раздумывая!» — сказал Николай Воронин.

Ветеран АТО является аспирантом кафедры психологии в Киево-Могилянской академии. Воронин пишет диссертацию на тему «Особенности мотивации ветеранов в период постэкстремальной адаптации». Также герой наших публикаций по-прежнему пишет стихи, которые были отмечены литературной премией.

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