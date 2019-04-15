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Убийц киевского ювелира задержали перед покушением на его семью на кладбище (фото, видео)

Столичная полиция задержала убийц киевского ювелира Сергея Киселева. Преступники намеревались взорвать родственников погибшего, когда те соберутся на кладбище помянуть покойного на 40-й день после смерти. Напомним, Сергей Киселев был ключевым свидетелем по делу «бриллиантовых прокуроров». Однако, как утверждает начальник полиции Киева Андрей Крищенко, его убийство с этим делом не связано.

Напомним, 5 марта 2019 года возле дома № 9 по улице Флоренции в Киеве мужчина в полицейской форме застрелил 58-летнего Сергей Киселева. Тело ювелира обнаружили возле его «Мерседеса». Полицейские мероприятия по горячим следам не дали результата, рассказал начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко. Но в течение нескольких недель удалось выйти на группу из троих мужчин, которые и совершили убийство. Как оказалось, они готовили еще целый ряд тяжких преступлений.

По полученной следствием информации, организатором убийства был бывший бизнес-партнер Киселева, уже отсидевший 11 лет за разбойное нападение, которое было связано с их общим бизнесом. Он организовал группу из трех киевлян 45−49 лет, чтобы похитить Киселева с целью выкупа. В момент похищения тот оказал сопротивление, и его застрелили.

Но бывший партнер не расстался с мечтой получить деньги и решил терроризировать семью. Он собирался бросить гранату в родственников погибшего, когда они соберутся на его могиле на 40 дней после смерти. После чего планировал вымогать деньги за то, чтобы оставить выживших в покое. Злоумышленников задержали, когда те подъезжали к кладбищу.

По словам Андрея Крищенко, при них обнаружили гранату, а во время обысков дома — еще 6 гранат, пистолет с глушителем, динамит и около тысячи боеприпасов.

Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Киева, один из задержанных — бывший сотрудник СБУ, еще один — бывший полицейский. У них, кроме оружия, изъята картина художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель» стоимостью полтора миллиона долларов, украденная из музея в Нанси (Франция).

Задержанным предъявлены подозрения в умышленном убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов. Следствие ходатайствует о безальтернативном аресте подозреваемых.

Между тем Государственное бюро расследований ведет следствие относительно сотрудника управления полиции Днепровского района столицы, который украл с места убийства Киселева принадлежавший ювелиру пистолет, а также видеорегистратор из машины погибшего. Пока не сообщается, сделал он это из корыстных мотивов или же с целью сокрытия обстоятельств преступления.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Фастове Киевской области киллер расстрелял директора фермерского хозяйства. А глава МВД Арсен Аваков заявил ранее, что в Украине снижается количество умышленных убийств и растет уровень безопасности граждан.

Фото и видео отдела коммуникации ГУ НПУ в Киеве

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