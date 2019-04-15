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Старейшая золотая рыбка умерла в возрасте 44 лет (фото)
В Великобритании в возрасте 44 лет скончалась старейшая в стране (и, как полагают, во всем мире) золотая рыбка по кличке Джордж. В 1974 году житель города Вустер Кит Эллис выиграл на ярмарке двух рыбок — Джорджа и Фреда. И подарил их своей девушке Мэри, которой тогда было 18 лет. Мэри думала, что рыбки проживут всего лишь несколько лет. Однако, как пишет издание The Mirror, Джордж и Фред стали свидетелями свадьбы Мэри и Кита в 1979 году, а также рождения их дочери Эммы. Они вместе с хозяевами совершили два переезда из дома в дом. И все время оставались активными и здоровыми. В конце концов мистер и миссис Эллис подумали было, что рыбки их переживут. Однако два года назад 42-летний Фред умер. 75-летний Кит говорит, что Джордж, потеряв лучшего друга, начал сдавать. Его оранжевая окраска постепенно сменилась на серебристую. Последние дни перед смертью он с трудом плавал.
Владельцы искренне оплакали смерть обоих рыбок, которые стали полноправными членами их семьи. Джордж похоронили в саду у дома рядом с Фредом.
Обычно золотые рыбки живут около десяти лет.
Рекорд долгожителей среди золотых рыбок пока что удерживает Голди, которая умерла в 2005 году в возрасте 45 лет. Она жила у пары англичан Тома и Полин Эванс из Девона.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что умерла знаменитая горилла Коко, умевшая общаться на языке жестов.
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