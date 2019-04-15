Европейский суд обязал Украину выплатить почти две тысячи евро подозреваемому в двойном убийстве

Украина

Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Украину выплатить материальную компенсацию в размере 1,8 тысячи евро Игорю Пасичному — одному из подозреваемых по делу об убийстве мэра Кременчуга Олега Бабаева и судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Полтавской области Александра Лободенко. По версии следствия, именно Пасичный стрелял в погибших.

Его и еще трех подозреваемых в громких преступлениях правоохранители задержали в сентябре 2014 года, но с тех пор им никак не могут предъявить обвинение. Судьи в Страсбурге пришли к выводу, что такая чрезмерная длительность уголовного разбирательства нарушает п. 3 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека, в которой сказано, что «каждый задержанный или заключенный под стражу… имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд». Согласно решению суда, все налоговые издержки, связанные с получением материальной компенсации, ложатся на Украину.

*До сих пор не названы виновники убийства судьи Александра Лободенко и мэра Кременчуга Олега Бабаева

Интересы Пасичного в Евросуде представлял харьковский правозащитник Андрей Кристенко (на фото в заголовке), который уже много лет специализируется на помощи гражданам Украины в ЕСПЧ и выиграл около 40 дел. Иск Игоря Пасичного был рассмотрен вместе с аналогичными исками еще двух граждан Украины.

— Компенсация здесь не главное, — прокомментировал это событие Андрей Кристенко. — Главное, что мы получили решение в рекордные сроки — менее чем через год с момента подачи жалобы. И то, что криминальные процедуры еще не закончились, а мы получили решение ЕСПЧ. По другим фигурантам дела, которые до сих пор находятся в СИЗО, Европейский суд тоже принял жалобы к рассмотрению — у каждого они разные. По поводу того, «тех ли взяли», я говорить не уполномочен, поскольку я не являюсь их представителем в национальных процедурах.

Похоже, что точка в этой истории будет поставлена еще не скоро. В силу различных обстоятельств уголовное дело не могли рассмотреть пять (!) районных судов Полтавщины. В СИЗО по-прежнему находятся обвиняемый в заказе убийств хозяин частной телекомпании «Визит» и владелец ряда других бизнесов в Кременчуге 56-летний Александр М.; посредник — топ-менеджер юридической компании, бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью 57-летний Александр К.; исполнители — племянник Крыжановского предприниматель из Кременчуга Игорь Пасичный и его друг из Глобинского района Игорь К. Достаточных доказательств вины обвиняемых следствию так и не удалось собрать. Таким образом, оснований для вынесения приговора оказалось недостаточно.

*Владельцу телекомпании «Визит» Александру М., который находится в СИЗО 4,5 года, суд так и не предъявил обвинение

Впрочем, спустя три года после открытия уголовного производства в нем появился «второй план». Областная прокуратура заинтересовалась еще одним человеком, возможно, причастным к убийству Олега Бабаева. Это (уже бывший) первый заместитель главы Полтавского облсовета Евгений Холод. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что дочь Бабаева в 2011 году заняла 30 млн грн двоюродному брату Холода. Тот деньги не вернул. Предполагается, что на самом деле это была сделка между Бабаевым и на тот момент бизнес-партнером его дочери Евгением Холодом. В октябре 2017 года адвокату Ивану Макару все же удалось добиться открытия уголовного производства в отношении областного чиновника. Но, похоже, оно тоже не имеет никакой перспективы.

Вообще, чем дольше длится этот процесс, тем более запутанной выглядит история с убийством Олега Бабаева, которому предшествовало убийство судьи Александра Лободенко.

11 февраля 2014 года 34-летнего судью расстреляли из гладкоствольного ружья в нескольких метрах от подъезда многоэтажки, в которой жил. Перед трагической смертью он рассматривал дела местных евромайдановцев, поэтому у следователей сначала возникла версия о мести активистов. Но она не подтвердилась. Кроме того, судья Лободенко должен был заняться рассмотрением иска коммунального предприятия «Кременчугская телерадиокомпания» к телекомпании «Визит» Александра М., который якобы незаконно приватизировал телевышку в 2006 году. Таким образом, городская власть, во главе которой стоял Олег Бабаев, пыталась заставить сегодняшнего подсудимого вернуть имущество в коммунальную собственность. Хотя реальной причиной судебной тяжбы знающие люди называли то, что редакция «Визита» вела независимую политику и часто критиковала команду мэра. И «замолчать» канал можно было, лишь отобрав у него телевышку.

По словам источника в правоохранительных органах, заказчики покушения на жизнь Александра Лободенко хотели только напугать его и стреляли в ногу, однако он инстинктивно присел и получил вторую пулю в спину.

После расстрела судьи Олег Бабаев сказал родным и близким: «Следующим буду я!». Через полгода его пророчество сбылось.

48-летнего кременчугского градоначальника убили утром 26 июля 2014 года рядом с мусорными баками, возле которых он остановился, чтобы выбросить пакет с отходами. По субботам Олег Бабаев отпускал водителя и сам садился за руль черного бронированного «Мерседеса». Из припаркованной неподалеку белой «восьмерки» прозвучали три выстрела. Одно из ран оказалась смертельной.

По трагическому стечению обстоятельств мэра Кременчуга хоронили в тот день, когда он должен был ехать в Киев на утверждение его в должности главы Полтавской областной госадминистрации.

— Новость о назначении Олега Бабаева губернатором Полтавщины заставила его врагов действовать на опережение, — рассказал на правах анонимности источник в правоохранительных органах. — Они понимали, что в случае повышения Бабаева для них наступят не лучшие времена.

Однако те ли люди оказались за решеткой? Устранение мэра Кременчуга было выгодно не только Мельнику, но и чиновникам из его окружения, которые в итоге смогли занять его место, и партнерам по бизнесу…

Ответа нет…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом задержали вооруженных преступников.

Фото из соцсетей

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