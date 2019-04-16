Нотр-Дам де Пари потушили: как собор Парижской Богоматери выглядит после пожара (фото)

Мир

В понедельник, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил шпиль и крышу знаменитого католического храма. Пострадали также несущие конструкции и уникальный интерьер. Потушить пожар удалось только к утру.

Президент Франции Эммануэль Макрон, побывав на месте пожара, заявил, что худшего удалось избежать. Были серьезные опасения, что огонь полностью уничтожит собор. Однако пожарные все же смогли взять пламя под контроль. Стены храма выстояли. Уцелели и две высокие башни и фасад. Представитель собора также заверил, что пламя не добралось до священных христианских реликвий — Тернового Венца Иисуса Христа и части Креста, с которого сняли распятого Спасителя.

Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери. Он заявил, что организует международную кампанию по сбору средств на реставрацию храма.

«Нотр-Дам — это наша история, наша литература, часть нашей души, место величайших наших событий, эпидемий, наших войн… эпицентр наших жизней. Нотр-Дам продолжает гореть, и я знаю, какую горечь и трепет испытывают сейчас очень многие наши соотечественники. Однако сегодня я бы хотел сказать также и о надежде. Давайте исполнимся гордости, ведь мы построили этот собор более 850 лет назад, мы построили его и на протяжении веков расширяли и улучшали его. И сегодня я с уверенностью заявляю: мы восстановим его все вместе!» — заявил Макрон.

Во вторник, 16 апреля, мэр Парижа Анна Идальго заявила, чтовсе не так плохо, как она опасалась. В крыше собора образовалась большая дыра на том месте, где был шпиль, но алтарь сохранился.

В официальном заявлении пожарных подчеркивается: «Пожар полностью под контролем. Частично он потушен, остаются отдельные очаги, с которыми продолжается борьба».

Появились и первые фотографии, сделанные после пожара внутри собора.

Дыра в потолке в том месте, где до пожара было основание шпиля

Так выглядело этот свод до пожара

Так он выглядит после пожара

Пол собора залит водой

Уцелел знаменитый алтарь

Французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, глава и исполнительный директор группы компаний Kering, пообещал перечислить 100 миллионов евро в помощь восстановлению собора Парижской Богоматери. Напомним, Kering владеет модными брендами Gucci и Yves Saint Laurent.

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