26.67 / 26.93 30.05 / 30.46
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Одессе переполох из-за «минирования» авто священника

15:49 16 апреля 2019 105
В Одессе переполох из-за «минирования» авто священника
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Во вторник, 16 апреля, центральная часть Одессы замерла в пробках. В частности, было заблокировано движение автотранспорта по улице Пушкинской. Здесь под припаркованным возле Свято-Ильинского мужского монастыря автомобилем Audi заметили подозрительный предмет. Обратились в полицию.

На место инцидента прибыли специалисты взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Выяснилось, что внедорожник принадлежит одному из священников бывшей УПЦ МП, а к днищу иномарки неизвестный прикрепил «подозрительный предмет».

Таковым, как отметили в полиции, оказался GPS-трекер.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, «предмет был аккуратно пристроен снизу так, чтобы его не было заметно. Это оказался GPS-трекер, с помощью которого, вероятно, следили — то ли за монахом, то ли за его роскошной машиной».

Кто и с какой целью это делал, выясняют правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь на 13 апреля в Киеве и Днепре взрывотехники искали во всех супермаркетах «Ашан» взрывное устройство. Накануне вечером неизвестный сообщил о заминировании и готовящемся взрыве в супермаркетах.

А в конце марта в Киеве произошли массовые «минирования» торгово-развлекательных центров — SkyMall, Gulliver, «Украина», Stereo Plaza.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе задержан злоумышленник, сделавший ложное сообщение о минировании международного автовокзала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины