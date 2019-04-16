В Одессе переполох из-за «минирования» авто священника

Происшествия

Во вторник, 16 апреля, центральная часть Одессы замерла в пробках. В частности, было заблокировано движение автотранспорта по улице Пушкинской. Здесь под припаркованным возле Свято-Ильинского мужского монастыря автомобилем Audi заметили подозрительный предмет. Обратились в полицию.

На место инцидента прибыли специалисты взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Выяснилось, что внедорожник принадлежит одному из священников бывшей УПЦ МП, а к днищу иномарки неизвестный прикрепил «подозрительный предмет».

Таковым, как отметили в полиции, оказался GPS-трекер.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, «предмет был аккуратно пристроен снизу так, чтобы его не было заметно. Это оказался GPS-трекер, с помощью которого, вероятно, следили — то ли за монахом, то ли за его роскошной машиной».

Кто и с какой целью это делал, выясняют правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ночь на 13 апреля в Киеве и Днепре взрывотехники искали во всех супермаркетах «Ашан» взрывное устройство. Накануне вечером неизвестный сообщил о заминировании и готовящемся взрыве в супермаркетах.

А в конце марта в Киеве произошли массовые «минирования» торгово-развлекательных центров — SkyMall, Gulliver, «Украина», Stereo Plaza.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе задержан злоумышленник, сделавший ложное сообщение о минировании международного автовокзала.

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