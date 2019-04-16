«Дело Труханова» могут передать в Антикоррупционный суд: в деле наметился интересный поворот

Украина

Во вторник, 16 апреля, в Малиновском районном суде Одессы продолжили рассматривать дело о финансовых махинациях на 185 миллионов гривен при покупке корпуса бывшего завода «Краян» под здание «европейской мэрии». В числе основных обвиняемых проходят мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман, ряд чиновников горсовета, а также известные бизнесмены и руководители фирм.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Геннадий Труханов отказался давать показания в суде, сославшись на статью в Конституции. На предыдущем судебном заседании на вопросы стороны обвинения отказался отвечать экс-нардеп Александр Дубовой. А вот давший показания Геннадий Тигир заявил, что никогда не слышал о фирмах, в которых он значится владельцем. При чем эти фирмы, в частности «Solter Management LTD», замешаны в операциях по купле-продаже зданий завода «Краян».

Прокуроры САП приняли решение скорректировать выдвинутые фигурантам обвинения и с этим просили суд отложить слушания на три недели. Сторона защиты заявила, что таким образом нарочито затягивается рассмотрение дела.

Как стало понятно 16 апреля, сторона обвинения намеревается изменить объем убытков, причиненных сделкой по покупке «Краяна» — со 185 до 92 миллионов гривен. По мнению следствия, одесский суд рассматривает дело очень быстро, вероятно, чтобы вынести приговор до реального запуска вновь созданного Антикоррупционного суда.

Как рассказал источник «ФАКТОВ», именно шаг с изменением объема убытков может стать «юридическим приемом» для передачи данного дела на рассмотрение в Антикоррупционный суд. По словам собеседника, это понимают обе стороны процесса.

16 апреля было рассмотрено ходатайство главы САП Назара Холодницкого, в котором указано, что вместо трех недель прокурорам — участникам судебного процесса дали всего четыре дня на составление нового обвинительного акта. Потому акт в настоящее время еще не готов. При этом обвинители — прокуроры САП на заседание не явились.

Председательствующий заявил, что вынужден отложить судебное заседание, и перенес его на 22 апреля. То есть «на после выборов». Образовался своеобразный тайм-аут.

Тем временем городской голова Геннадий Труханов счел необходимым обнародовать, что у него хорошие человеческие отношения с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Правда, заметил, что опасается: если Зеленский станет президентом, то затормозится процесс децентрализации.

«Мы с ним немного знакомы и, мне так кажется, человеческие отношения хорошие, — отметил Геннадий Труханов в интервью изданию „Левый берег“. - Не могу ничего сказать о Владимире Зеленском как о кандидате в президенты, но у нас с ним есть общий проект — мы собирались строить в Одессе серьезную концертно-выставочную арену. Со „Студией 95 квартал“ у города были совместные договоренности. Мы поставили сцену в порту — там они отыграли весь сезон. Удачное место, хорошие условия. Для города это важно — для сохранения туристического потока. Скорее, я не понимаю, зачем он пошел в политику. Он — человек с другими жизненными планами. Еще недавно мы обсуждали, как сделать Одессу фестивальной площадкой по примеру Юрмалы и даже начали двигаться в этом направлении. У нас есть проект строительства такой концертной площадки. А теперь человек ушел в кардинально другую сторону».

Труханов также отметил, что поддерживает президента Петра Порошенко, хотя признал, что для него поддержка кого-то из кандидатов «сложный вопрос».

«Хочется быть последовательным. Благодаря Петру Порошенко — что касается моей зоны ответственности — есть перемены и динамическое движение вперед, укрепление местного самоуправления. От Зеленского я пока не услышал ничего, кроме стадиона и дебатов. А у нас есть над чем работать. Не мешало бы иметь хоть какое-то понимание… Генеральное…» — уточнил Труханов.

Мэр Одессы также заявил, что вполне возможно возвращение в качестве главы Одесской ОГА Игоря Палицы, входящего в команду Игоря Коломойского.

«Я хорошо знаю Игоря Петровича, у нас товарищеские отношения. Он очень много сделал для того, чтобы в Одессе был мир и порядок. Больше, чем все вместе взятые. Он амбициозный и — в хорошем понимании слова — самолюбивый, поэтому, думаю, после незаконного его смещения у него есть жажда реванша. Вы же понимаете, что Одесса и область — тот регион, который интересен всегда и всем. Любым властям», — считает одесский градоначальник.

На фоне всего происходящего более чем комично выглядит декларация о доходах мэра одного из немногих украинских городов-миллионников. Так, Геннадий Труханов — самый «низкооплачиваемый» городской голова в Одесском регионе. Задекларированная им зарплата за 2018 год составила 164 тысячи 167 гривен. Для сравнения: зарплата мэров городов областного подчинения: Южного — более 580 тысяч гривен, Черноморска — 551,6 тысячи гривен. Декларации опубликованы в реестре Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

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