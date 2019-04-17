Плюс 20 и выше: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Украина

Синоптик Наталия Диденко обещает, что потепление в Украину все-таки придет. Пока же, по ее прогнозам, антициклон Катарина вытеснит дожди с большей территории страны и повысит температуру на несколько градусов.

Между тем полностью дожди все-таки не уйдут. В четверг, 18 апреля, они ожидаются в Черновицкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории будет переменная облачность без существенных осадков. Дневные температуры — 9−14 градусов (в Закарпатье — 16−18). Ночью в большинстве регионов — 3−5 выше нуля (в Крыму, Одессе и Ужгороде — на пару градусов теплее). Заморозки ожидаются в граничащих с Россией регионах: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Здесь прогнозируется до 1−3 градусов мороза.

В пятницу, 19 апреля, погода практически не изменится, но осадки ожидаются лишь в Черновицкой области.

В субботу, 20 апреля, температура начнет подниматься. Сначала потеплеет в западных областях Украины (на 1−2 градуса), небо здесь будет практически чистым. В остальном погода также почти не изменится, лишь прекратятся заморозки, а дожди вместо Буковины ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

В воскресенье, 21 апреля, температурный режим останется прежним, лишь на 1−2 градуса похолодает в западных областях. По всей западной части страны (кроме Закарпатья) до Житомира ожидаются небольшие дожди. На остальной территории — переменная облачность.

В понедельник, 22 апреля, картина не изменится.

— На следующей неделе может значительно потеплеть: если 22-го еще возможны заморозки на грунте в восточных областях, то затем температура будет понемногу подниматься. К концу недели прогнозируется до 20 градусов тепла днем (23−24 в Закарпатье) и 10−12 градусов ночью. В западных областях может немного дождить, но на большей части территории значительных осадков не ожидается, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

О том, что на Пасху в Украине должно быть сухо и тепло, рассказал «ФАКТАМ» и народный синоптик Леонид Горбань. По его прогнозу, со вторника, 23 апреля, температура начнет понемногу повышаться и к воскресенью, 28 апреля, днем перевалит за 20 градусов. Хотя во второй половине дня 28 апреля возможны дожди. А вот на девятый, семнадцатый и тридцать третий дни после Пасхи обычно приходят похолодания. На севере и востоке страны они могут сопровождаться заморозками. Но эти похолодания будут кратковременными. Так, после снижения 6−7 мая температура опять резко поднимется и превысит 20 градусов.

21 апреля, считали наши предки, солнце и месяц встречаются. По результату «достигнутых ими договоренностей» — то есть по погоде в этот день — судили о том, каким будет лето. Если восход солнца ясный — лето придет теплое, если солнце поднимается в тумане — летом часто будет бушевать ненастье. Если же за теплым вечером в этот день наступала тихая ночь, то лето ожидалось сухим и жарким. Кстати, Леонид Горбань предвещает тепло и дожди в начале июня, а вот середина месяца ожидается засушливой с температурой за 30 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на горнолыжных курортах Украины опять выпал снег. А в высокогорных районах Прикарпатья объявлена снеголавинная опасность третьего уровня.

Фото Срегея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Карты прогнозов погоды — с сайта Укргидрометцентра

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