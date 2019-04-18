В Херсоне бесстрашная продавщица обратила в бегство серийного грабителя с игрушечным пистолетом

Происшествия

Поздним вечером в продуктовый магазин в Днепровском районе Херсона, вошел мужчина в камуфляже и, направив пистолет на продавщицу, потребовал отдать всю выручку. Однако женщина оказалась не робкого десятка и со словами «Сейчас! В тюрьму захотел?» вытолкала грабителя из магазина. Стрелять он не стал и вынужден был спасаться бегством. А продавец тут же вызвала полицию.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, на розыск нападавшего в городе были ориентированы экипажи патрульной полиции, пешие наряды. Оперативники Днепровского отделения полиции разделились на группы и обследовали территорию.

Почерк преступления и приметы злоумышленника совпадали с информацией о еще четырех разбоях, совершенных в Херсоне в течение пары месяцев. В помещение врывался грабитель в маске и камуфляжной куртке, направлял на кассира пистолет и забирал деньги. Предварительно сумма убытков составляет более 15 тысяч гривен.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения из ограбленных магазинов полицейские отметили, что во время всех нападений человек носил с собой большой пакет. А на видео с других камер этот же человек был уже в другой одежде, но с тем же пакетом. Стало очевидно — он переодевался, чтобы быть неузнанным. Но его конспиративный метод и выдал преступника.

Примерно через полчаса после того как бесстрашная продавщица дала грабителю отпор, оперативники в ходе отработки улиц Мира и Черноморской задержали подозреваемого. В его пакете обнаружили сменную одежду, маску, перчатки и пистолет, который оказался… игрушечным.

Как сообщил руководитель Днепровского отделения полиции Роман Мартынов, подозреваемому 25 лет, он ранее судим за нанесение телесных повреждений. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на улице в центре Киева наглый грабитель вырвал из рук у женщины сумку с 1,3 миллиона гривен. Это произошло средь бела дня рядом с управлением полиции.

А на днях патрульные полицейские в Киеве после погони заблокировали автомобиль, на котором от преследования пытались скрыться люди, ограбившие прохожего.

В тот же день в селе Разумовка Запорожской области вооруженные люди в полицейской форме напали на дом. Одного из грабителей задержали на месте преступления. При себе у него был пистолет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter