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Суд разрешил задержание генерала МВД Крикуна, он объявлен в розыск
Генерал МВД Алексей Крикун, подозреваемый в преступлениях против Майдана, а именно в разгоне мирной акции участников Революции Достоинства, был объявлен в розыск. Карточка на генерала появилась в базе данных разыскиваемых лиц, а суд разрешил задержать подозреваемого, как только он объявится в Украине.
Напомним, 25 февраля 2014 года Крикун был уволен с поста начальника Департамента общественной безопасности МВД. После этого стало известно, что Крикун вместе с другими бывшими топ-чиновниками сбежал из Украины в Москву. Осенью 2015 года появились сведения, что генерала снова видели в Украине.
В Украине Крикун является подозреваемым по статье о препятствовании мирным акциям протеста (ч.1 ст. 340 УК Украины). Вторая статья подозрения касается незаконных операций, где фигурировали радиоактивные материалы (ч.3. ст. 265 УК Украины).
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