Родственники Дмитрия Марьянова судятся за наследство

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Родственники известного российского актера Дмитрия Марьянова, который умер осенью 2017 года после лечения от алкоголизма в частной клинике, судятся за его наследство. В Савеловский суд города Москвы был подан иск от некого Бик А.В.по делу «Иные споры, связанные с наследованием имущества». В числе ответчиков указаны отец Дмитрия Марьянова Юрий Георгиевич, сын Данила и Ксения Бик. Первая беседа по делу назначена на 6 мая.

Родственники будут делить имущество актера, которое оценивают в 1,5 миллионов долларов — трехкомнатную квартиру в центре Москвы, где живут его вдова Ксения с ее 11-летней дочерью Анфисой, а также загородный дом.

Поскольку завещания актер не оставил, родственникам Дмитрия придется договориться о разделе полюбовно или уповать на решение суда.

«Верю в то, что все закончится миром. Моя природа и воспитание не позволят мне все под себя грести. У меня нет задачи забирать, ведь по факту есть сын, который признан юридически. Зачем оставлять его без всего? Нужно разговаривать! Но оставить Анфиску так, как они хотят, морально было бы неправильно», — рассказывала ранее Ксения.

Сын актера Даниил, который родился в гражданском браке Дмитрия с Ольгой Аносовой, ранее требовал разобраться, кто именно виноват в смерти Марьянова. Он с матерью предполагал, что отца могли убить.

Сама Ксения Бик судебный иск пока не комментирует.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как будут делить наследство Евгения Осина, который скончался в ноябре 2018 года.

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