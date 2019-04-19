Шоу-бизнес

Голливудская звезда Шарлиз Терон впервые публично рассказала о том, почему ее семилетний сын Джексон носит платья. Незамужняя уроженка ЮАР усыновила темнокожего Джексона (который является ее земляком) в марте 2012 года. «Да, я тоже думала, что это мальчик. До тех пор, пока она не посмотрела на меня, когда ей было три года, и сказала: „Я не мальчик!“», — заявила актриса изданию Daily Mail. С тех пор Терон одевает ребенка в девичью одежду и делает ему девичьи прически.

«Я меня две прекрасные дочери… Они родились такими, как есть», — говорит Шарлиз, которая в 2015 году Терон удочерила еще и темнокожую девочку из США, дав ей имя Августа. Обладательница премии «Оскар» считает, что ее дети сами должны определиться в том, кто они такие, и не ей это решать. «Моя работа, как у любого родителя, любить их и поддерживать, и сделать так, чтобы они получили все необходимое для того, чтобы стать тем, кем они хотят быть. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить своих детей и их права», — заявила Терон.

Шарлиз с Джексоном

Шарлиз с Джексоном

Она добавила, что ее убеждения сформировались под влиянием собственной матери Герда. По словам Шарлиз, мама научила ее поднимать свой голос против того, что она считает неправильным. Как известно, Герда застрелила своего мужа Чарльза — отца Шарлиз, которой тогда было 15 лет. Чарльз, который злоупотреблял спиртным, часто избивал жену. И однажды, в качестве самозащиты, она убила его на глазах у дочери.

Шарлиз с родителями

В последнее время в Голливуде модно воспитывать детей, не связывая их никакими стереотипами в восприятии их половой принадлежности. Так, младший сын актеров Наоми Уоттс и Льва Шрайбера, 10-летний Сэм, считает себя девочкой и носит соответствующую одежду. А биологическая дочь Анджелина Джоли и Брэда Питта, 12-летняя Шайло, называет себя мальчиком.

Актриса Кейт Хадсон, которая родила дочь Рани в октябре прошлого года, также пообещала растить ее в «гендерно-флюидном» духе. «Не все девочки хотят стать принцессами. Некоторые мечтают стать королем», — заявил Хадсон в одном из интервью.

Ранее сообщалось, что в духе современных веяний собираются воспитывать своего будущего ребенка также Меган Маркл и принц Гарри. ОДнако эти сообщения опроверг Кенсингтонский дворец.

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