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- 10:43 Динамовцы Цыганков, Шапаренко, Шепелев и Миколенко навестили раненых бойцов в военном госпитале
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Динамовцы Цыганков, Шапаренко, Шепелев и Миколенко навестили раненых бойцов в военном госпитале (фото, видео)
Футболисты киевского «Динамо» Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, сменивший имидж Николай Шапаренко, легенда клуба Владимир Мунтян, а также представители фан-клуба во главе с Сергеем Михайленко навестили раненых воинов ВСУ в столичном военном госпитале, сообщает официальный сайт ФК «Динамо»
Приехали гости не с пустыми руками — привезли повседневную одежду, продукты питания, клубную атрибутику, мячи. Приятно удивленные такому визиту воины первым делом обратились к футболистам со словами: «С каким счетом будем обыгрывать „Шахтер“?» (24 апреля «Динамо» и «Шахтер» сыграют на «Олимпийском» в рамках чемпионата страны. — Авт.).
*Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев и Владимир Мунтян с раненым бойцом
Легендарный Владимир Мунтян от имени ветеранов «Динамо» поблагодарил воинов АТО за мужество, отметив, что раньше баталии были только на футбольном поле, а теперь ребятам приходится рисковать своей жизнью.
Легендарный Владимир Мунтян
Был откровенно восхищен мужеством тяжелораненых капитан «Динамо» Виктор Цыганков: «Могу сказать слова благодарности воинам за то, что они делают для нас. Благодаря им у нас в городе мирно, наши близкие могут не переживать ни за что. Поэтому им огромное спасибо, и конечно же, это надо увидеть и молодым игрокам, которые были сегодня, и мне тоже. Мы понимаем, кто за нас болеет, а мы, в свою очередь, защищаем честь клуба. Бойцы нам сказали, что самое главное немного потерпеть, создать сильную команду, чтобы радовать наших болельщиков и самих себя. Мы выходим и пытаемся доказать каждую игру, что „Динамо“ номер один в Украине и в Европе представляет огромную силу».
Автограф на память от Виктора Цыганкова
Напоследок, бойцы пожелали удачи динамовцам в предстоящем матче с горняками, отметив, что при любом результате будут с командой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» строго наказан за красную карточку в матче с «Шахтером».
Фото ФК «Динамо»
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