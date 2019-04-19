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Шоу-бизнес

В Киеве вручили премию «Золота Жар-Птиця»: яркие фото с церемонии

12:21 19 апреля 2019 88
Вручение «Золотой Жар-Птицы» в номинации «Прорыв года»
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 18 апреля, в Киеве состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии телеканала М2 «Золота Жар-Птиця». Артисты соревновались в 11 номинациях и получили специальные награды. «Прорывом года» стала группа DILEMMA. «Народным хитом» навали песню «Найкращий день» в исполнении Потапа и Олега Винника. А Злата Огневич с яркой композицией «Долоні» победила в категории «Дэнс хит». На мероприятии побывали Джамала, группа KAZKA, Олег Скрипка, Потап, Александр Пономарев, Пианобой, Антонина Матвиенко, Надежда Мейхер, Дима Коляденко, Снежана и Сергей Бабкины, Иракли Макацария и другие звезды украинского шоу-бизнеса. По традиции, знаменитости красовались на красной дорожке в ярких и стильных нарядах.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на грандиозном мероприятии.

  • Группа «Авиатор»
  • Павел Зибров с супругой
  • Вручение премии в номинации «Прорыв года»
  • Злата Огневич
  • Потап
  • Александр Пономарев
  • KAZKA
  • ТАРАБАРОВА
  • Группа «Без обмежень»
  • Сергей Бабкин
  • Группа «ВВ»
  • Тина Кароль и Андрей Хлывнюк
  • Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец с семьей и
    руководитель канала ICTV Александр Богуцкий с дочерью Устиной
  • Настя Каменских
  • Иракли Макацария и Григорий Решетник
  • Надежда Мейхер

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV и The Hardkіss стали триумфаторами премии YUNA-2019.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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