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В Киеве вручили премию «Золота Жар-Птиця»: яркие фото с церемонии
В четверг, 18 апреля, в Киеве состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии телеканала М2 «Золота Жар-Птиця». Артисты соревновались в 11 номинациях и получили специальные награды. «Прорывом года» стала группа DILEMMA. «Народным хитом» навали песню «Найкращий день» в исполнении Потапа и Олега Винника. А Злата Огневич с яркой композицией «Долоні» победила в категории «Дэнс хит». На мероприятии побывали Джамала, группа KAZKA, Олег Скрипка, Потап, Александр Пономарев, Пианобой, Антонина Матвиенко, Надежда Мейхер, Дима Коляденко, Снежана и Сергей Бабкины, Иракли Макацария и другие звезды украинского шоу-бизнеса. По традиции, знаменитости красовались на красной дорожке в ярких и стильных нарядах.
Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на грандиозном мероприятии.
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Группа «Авиатор»
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Павел Зибров с супругой
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Вручение премии в номинации «Прорыв года»
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Злата Огневич
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Потап
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Александр Пономарев
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KAZKA
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ТАРАБАРОВА
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Группа «Без обмежень»
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Сергей Бабкин
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Группа «ВВ»
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Тина Кароль и Андрей Хлывнюк
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Главный редактор «ФАКТОВ» Александр Швец с семьей и
руководитель канала ICTV Александр Богуцкий с дочерью Устиной
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Настя Каменских
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Иракли Макацария и Григорий Решетник
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Надежда Мейхер
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV и The Hardkіss стали триумфаторами премии YUNA-2019.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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