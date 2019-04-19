В Киеве вручили премию «Золота Жар-Птиця»: яркие фото с церемонии

В четверг, 18 апреля, в Киеве состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии телеканала М2 «Золота Жар-Птиця». Артисты соревновались в 11 номинациях и получили специальные награды. «Прорывом года» стала группа DILEMMA. «Народным хитом» навали песню «Найкращий день» в исполнении Потапа и Олега Винника. А Злата Огневич с яркой композицией «Долоні» победила в категории «Дэнс хит». На мероприятии побывали Джамала, группа KAZKA, Олег Скрипка, Потап, Александр Пономарев, Пианобой, Антонина Матвиенко, Надежда Мейхер, Дима Коляденко, Снежана и Сергей Бабкины, Иракли Макацария и другие звезды украинского шоу-бизнеса. По традиции, знаменитости красовались на красной дорожке в ярких и стильных нарядах.

Фотокорреспондент «ФАКТОВ» побывал на грандиозном мероприятии.