Под Одессой крупное ДТП, дорога на Киев заблокирована (фото)

Происшествия

В субботу, 20 апреля, крупное ДТП произошло на трассе Одесса — Киев в Ивановском районе Одесской области.

По словам очевидцев, одна из фур на большой скорости врезалась в бетонную опору, после чего машина перевернулась, у нее оторвалась кабина, а также отлетел двигатель. В этот момент в нее врезалась вторая фура, следовавшая во встречном направлении.

В результате фуры перевернулись и заблокировали всю трассу.

Пострадали оба водителя грузовиков, они госпитализированы.

Как уточнили в управлении патрульной полиции, участниками ДТП стали три грузовика.

«Водитель автомобиля Mercedes, двигавшегося в сторону Одессы, вероятно, заснул за рулем и выехал на встречную полосу, — рассказали в полиции. — В результате совершил столкновение с двумя грузовыми автомобилями Renault. Один грузовик перевернулся. Автомобили получили значительные механические повреждения. Множественные травмы получил водитель Mercedes, которого до приезда полиции забрала „скорая“. На месте работает следственно-оперативная группа».

В районе места происшествия образовалась большая пробка в направлении Киева.

Напомним, утром 18 апреля на 35-м километре трассы Одесса — Киев загруженный эвакуатор, направлявшийся в сторону столицы, врезался в припаркованную фуру. По одной из версий, водитель уснул за рулем и эвакуатор на полном ходу въехал в грузовик. Водитель эвакуатора погиб.



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