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«Для меня это не инвестиции»: Уоррен Баффетт рассказал, что думает о биткойне
Во всем мире продолжается развитие электронных денег. Даже Национальный банк Украины ведет разработку электронной гривни. Правда, в НБУ просят не путать электронную гривню с существующими криптовалютами, биткойном и другими инструментами. Тем не менее все больше именитых финансистов скептически относятся к криптовалютам вообще и биткойну в частности.
Всемирно известный инвестор и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью Fox Business раскритиковал биткойн. Миллиардер назвал его инструментом для азартных игр.
«Биткойн ничего не производит. Он не разговаривает с вами, он ничего не делает. Это словно какая-то морская ракушка, для меня это не инвестиции», — заявил Уоррен Баффетт.
Он также отметил, что биткойн имеет очень ограниченное применение, которое связано с мошенническими схемами.
«Люди, конечно, будут создавать токены в огромных количествах. Это инструмент для азартных игр, с ним связаны многие способы мошенничества, и люди теряли большие деньги», — подчеркнул миллиардер.
В то же время Баффетт считает, что сама технология блокчейн, на которой основано большинство криптовалют, имеет большой потенциал и не обязательно нуждается в биткойне.
Стоит отметить, что недавно журнал Forbes опубликовал список компаний с капитализацией более 1 млрд долларов, применяющих в своей деятельности технологию распределенного реестра, то есть блокчейн. В перечень включены непосредственно блокчейн- и криптокомпании, а также представители мира традиционных финансов, включая Amazon, Walmart, Facebook, Mastercard, Microsoft, Nestle и Google. Как отмечает Forbes, технология блокчейн помогает этим компаниям упростить ведение бизнеса.
Стоит напомнить, ранее Уоррен Баффетт уже заявлял, что биткойн — «это крысиный яд в квадрате». Легендарный инвестор выразил уверенность в том, что биткойн «плохо закончит», при этом добавив, что не знает, когда именно это произойдет.
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