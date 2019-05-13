Стиль жизни

Интернет-платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского спроса в индустрии моды, составила список самых популярных вещей первого квартала 2019 года. Первое место в рейтинге вещей, которые были наиболее востребованы у женщин, заняли кожаные кроссовки с утолщенной подошвой британского бренда Alexander McQueen — стоимостью почти 500 долларов. Их популярности немало поспособствовали такие звезды, как Дженнифер Лопес и Алисия Викандер, которые неоднократно появлялись в этой обуви на публике. Эти кроссовки на Lyst пользователи ищут каждые две минуты.

Дженнифер Лопес в тех самых кроссовках

На втором месте по числу запросов — ободок для волос с декоративными шипами от итальянского модного дома Prada. На третьем — маленькая сумочка модели Le Chiquito французской марки Jacquemus. Далее следуют ремень с золотистым логотипом Gucci (он был в числе фаворитов и в прошлом году), куртка- «меховушка» Sandy Liang, сумка baguette bag от Fendi. В первую десятку попал также спортивный хиджаб от фирмы Nike — для занимающихся спортом мусульманок.

Сумочка Le Chiquito марки Jacquemus

Среди мужских вещей самыми популярными названы кроссовки Nike React Element 87. В первую десятку вошла вообще одна только спортивная обувь.

Ранее «ФАКТЫ» писали — опубликована десятка самых популярных модных вещей сезона.

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