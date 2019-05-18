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Общество

Даже стены разобрали: в сети показали свежие фото разрушенного Донецка

22:45 18 мая 2019 2987
донецк
Инф. «ФАКТОВ»

В соцсетях показали, как теперь выглядит многострадальный супермаркет Metro в оккупированном Донецке. Супермаркет был полностью разграблен в мае 2014 года, затем оккупанты решили «национализировать» и переименовать торговое заведение. К пятой годовщине российской агрессии от супермаркета не осталось даже стен и крыши — только опоры.

На снимках от блогера Necro Mancer заметно, что бывшая торговая площадка заросла травой. Асфальт на месте парковки разрушается, а надпись «Мины» предупреждает, что к остаткам конструкции лучше не приближаться.

метро

Напомним, в первые месяцы оккупации пострадали не только магазины. Был захвачен и разграблен крупный банк, промышленные объекты.

Фото 666_mancer/Twitter

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