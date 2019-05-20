Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Спорт

В пятницу, 24 мая, на стадионе «Мейски» в польской Бельско-Бяле сборная Украины сыграет стартовый поединок чемпионата мира по футболу среди 20-летних (начало — в 21:30) .

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Александра Петракова и Табаре Рамоса, за которой вы сможете следить в этой новости.



Соперники из Америки, Азии и Африки

По итогам жеребьевки команда Александра Петракова попала в группу D, где сыграет со сборными США, Катара (27 мая в Тыхы) и Нигерии (30 мая в Бельско-Бяле).

В следующий раунд ЧМ-2019 выйдут по две сильнейшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

Наша команда улетела в Польшу 20 мая

Главный тренер сборной Украины U20 Александр Петраков

Сборная Украины лишилась одного из лидеров

В официальную заявку на турнир сборная Украины, которая улетела в Польшу 20 мая, внесла фамилии 21 футболиста (18 представителей отечественных клубов и три легионера).

К сожалению, уже в лагере «желто-синих» травму получил один из ведущих игроков команды динамовец Виталий Миколенко, вместо которого в заявку на турнир внесен защитник «Калуша» Олег Веремиенко (контракт футболиста принадлежит «Карпатам»).

Полностью состав украинской сборной выглядит так: вратари — Андрей Лунин («Леганес», Испания), Владислав Кучерук («Динамо»), Дмитрий Резник («Ворскла»); защитники — Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Денис Попов («Динамо»), Олег Веремиенко («Калуш»), Игорь Снурницын («Олимпик»), Александр Сафронов («Днепр-1»), Даниил Бескоровайный («Земплин», Словакия); полузащитники — Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Алексей Кащук, Максим Чех (оба — «Шахтер»), Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Кирилл Дрышлюк («Александрия»), Николай Мусолитин («Черноморец»); нападающие — Владислав Супряга («Динамо»), Даниил Сикан («Мариуполь»), Денис Устименко («Александрия»).

Контракт голкипера сборной Украины Андрея Лунина принадлежат мадридскому «Реалу»

У США — 11 легионеров из Европы и один из Канады

Практически половина состава команды 52-летнего Табаре Рамоса — 11 футболистов — защищает цвета европейских клубов. На ЧМ-2019 футболки сборной США могут надеть представители чемпионатов Испании, Португалии, Германии, Нидерландов и Шотландии.

А еще один «иностранец» — он же лучший бомбардир — форвард Айо Акинола представляет канадский клуб MLS «Торонто» (9 мячей в 12 играх за сборную).

Сын президента Либерии

Пожалуй, наиболее известный футболист американской сборной — 19-летний форвард «Селтика» Тимоти Веа, контракт которого принадлежит «ПСЖ». В активе сына обладателя «Золотого мяча», а ныне президента Либерии Джорджа Веа уже значатся 8 матчей (один гол) в составе национальной сборной Соединенных Штатов Америки. Также в заявке американцев на ЧМ-2019 есть представители «Баварии», «Барселоны», «Бенфики», ПСВ «Эйндховен» и других клубов Старого Света.

Кстати, именно Веа-младший — самый дорогой футболист сборной США. По данным transfermarkt. de, его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро. Защитник «Филадельфии» Марк Маккензи стоит 0,875 млн, полузащитник «Ди-Си Юнайтед» Крис Даркин — 0,5 млн.

Что же касается сборной Украины, то больше всех стоят голкипер «Леганеса» Андрей Лунин (5 млн евро), форвард «Динамо» Владислав Супряга (4,5 млн) и полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили (0,8 млн).

Обладатель «Золотого мяча», президент Либерии Джордж Веа с сыном Тимоти Веа, играющим на правах аренды за «Селтик»

Впечатляющая серия американцев

Последнее поражение сборная США потерпела еще в марте 2018-го, когда уступила сверстникам из Франции (0:2). С тех пор американцы провели 11 встреч, в которых отпраздновали 10 побед (с общим счетом — 49:3!) и один раз сыграли вничью (с Францией — 2:2). В последнем спарринге команда родившегося в Уругвае Рамоса 25 марта одолела сборную Японии — 2:1.

Прогнозы букмекеров

Аналитики букмекерских контор в предстоящей встрече отдают небольшое преимущество сопернику команды Александра Петракова. К примеру, контора William Hill ставки на победу Украины принимает с коэффициентом 2,87, на ничью — 3,10, на выигрыш США — 2,20.

Стадион «Мейски» в Бельско-Бяле

Арена в городе Бельско-Бяла, где состоится матч Украина — США, была открыта в 1927 году, как домашний стадион БКС «Сталь». После серии реконструкций в 1950—2016 годах вместимость «Мейски» увеличена до 15 316 мест.

На арене принимает своих соперников клуб второго по силе польского дивизиона «Подбескидце».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч Украина — США.

Фото Getty Images, ffu.ua, ФК «Подбескидце»



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