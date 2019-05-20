В Украине стартовала масштабная проверка банков: чем это грозит вкладчикам

Деньги

В ближайшее время многие банки, в которых хранятся сбережения украинцев, пройдут серьезную поверку. Нацбанк начал стресс-тестирование 29 крупнейших банковских учреждений. В НБУ сообщили, что в ходе проверки сотрудники регулятора оценят, насколько тот или иной банк сможет выполнять свои обязательства перед вкладчиками в случае возникновения определенных стрессовых ситуаций в экономике страны.

«По предварительным данным, количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнивать с показателями предыдущего года», — говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

В НБУ отметили, что на выполнение рекомендаций банковским учреждениям дается несколько месяцев. После подведения итогов стресс-тестирования в случае негативного результата регулятор может применить санкции к определенным банкам. В частности, ограничить им объемы кредитов либо отозвать лицензию на выполнение тех или иных операций. При этом в НБУ заявили, что никаких угроз для вкладов клиентов проверяемых финучреждений нет.

«В ходе стресс-тестирования моделируются определенные ситуации, которые маловероятны, но возможны. Например, резкий рост инфляции. Среди проверяемых банков есть несколько тех, которые не выполнили рекомендации НБУ по предыдущему стресс-тестированию, не увеличили свой капитал, поэтому к ним будет особое внимание. Банки из первой десятки по величине капитала пройдут тестирование с вероятностью, близкой к 100%, но и клиентам остальных проверяемых банков опасаться нечего», — считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По данным НБУ, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума — 21,7 млрд грн. При этом значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных банков 64 были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд грн, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд грн.

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова завила, что, если бывшим владельцам «ПриватБанка» через суд удастся отменить национализацию финучреждения, в НБУ могут пойти на вариант с повторной национализацией системного банка.

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