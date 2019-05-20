Происшествия

Подростки сорвались в карьер в Кривом Роге: есть жертвы

В городе Кривой Рог (Днепропетровская область) двое подростков упали в затопленный карьер: девочка получила травмы, а парень утонул. Ранее в Запорожской области дети в возрасте 12 лет утонули в оросительном канале

Как сообщает «Первый Криворожский», ЧП произошло в Покровском районе Кривого Рога в затопленном карьере в микрорайоне Заречный. Парень и девочка гуляли возле карьера. Они захотели сделать селфи, но не удержались и сорвались со скалы.

13-летний парень ударился головой о камень и упал в воду без сознания. Его тело достали спасатели с 5-метровой глубины в трех метрах от берега. Девочку госпитализировали с предварительным диагнозом — перелом костей левого локтя и многочисленными ушибами.

Во время другого ЧП на воде в Днепропетровской области погиб мужчина, а его сына удалось спасти. По информации «Сегодня», несчастье произошло на Голубом озере, что возле села Елизаветовка.

Мужчина находился в воде вместе с семилетним сыном. Пытаясь добраться до Вороньего полуострова, 40-летний отец семейства не рассчитал сил и утонул. Его сына 2012 года рождения из воды достали свидетели трагедии.

Тело утонувшего нашли спасатели. Оно находилось в десяти метрах от берега на глубине четырех метров. Мальчика доставили в реанимацию городской больницы в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Шевченково Килийского района, что на юге Одесской области, в хозяйственном бассейне утонул малолетний ребенок.

Фото с сайта https://1kr.ua



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