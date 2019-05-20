Болельщики «Аякса» трогательно попрощались с де Йонгом (видео)

Спорт

Фанаты голландского «Аякса», драматично вылетевшего в полуфинале из Лиги чемпионов, трогательно попрощались с 22-летним полузащитником команды Френки де Йонгом, который в статусе лучшего футболиста чемпионата Нидерландов за 75 млн евро перешел в «Барселону» (11-е место в списке самых дорогих трансферов в истории мирового футбола).

Увиденным в амстердамском аэропорту «Схипхол», похоже, были тронуты и сам футболист, и его супруга. Такую любовь болельщиков еще нужно уметь заслужить…

По информации Goal, Френки де Йонг, в активе которого семь матчей в футболке сборной Нидерландов, станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны». Каталонский клуб предложил ему контракт с окладом 10 миллионов евро в год и 6 миллионов в качестве бонусов за проведенные матчи и добытые трофеи.

Кстати, в прошлые выходные, когда новоиспеченный чемпион Нидерландов «Аякс» разгромил в гостях «Де Графсхап» (4:1), в телетрансляцию попал любопытный момент. Как оказалось, Френки де Йонг, проводивший прощальный мач за амстердамцев, подошел к рефери и попросил компенсировать во втором тайме побольше минут: «Добавь побольше времени, я хочу поиграть подольше. Ладно?»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МанСити» объявил об уходе знаменитого капитана команды.

Фото ФК «Аякс»

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