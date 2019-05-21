Брата Путина заподозрили в отмывании 230 млрд долларов

Мир

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом со ссылкой на CBS сообщает The Insider.

Издание пообщалось с разоблачителем, которым стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $ 20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

В то же время Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

Игорь Путин

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название «Глобальная прачечная». Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года в Германии вышел фильм под названием «Путин и мафия», в котором рассказывалось о связях президента РФ с преступными группировками.

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