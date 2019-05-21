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Провалится сквозь землю вместе с депутатами? Зданию Госдумы РФ грозит обрушение
В Москве строители нашли в фундаменте здания Госдумы на Охотном Ряду две образовавшиеся пустоты. В случае выявления новых пустот здание могут признать аварийным, сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.
По его словам, провалы были найдены в двух местах в ходе обследования фундамента здания, сообщает ТАСС.
«Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю», — отметил Лебедев.
Как уточнил вице-спикер, исследования по выявлению пустот будут проводиться до тех пор, пока у строителей не будет уверенности, что реконструкция зала будет безопасной.
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