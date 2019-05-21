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Стало известно, кто может возглавить МИД Украины
На смену Павлу Климкину, который подал в отставку с поста министра иностранных дел, может прийти посол Украины при НАТО Вадим Пристайко.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники, замглавы МИД Лана Зеркаль может перейти на работу в Администрацию президента внешнеполитическим советником Владимира Зеленского.
Такой вывод делается также и на основе информации о том, что Пристайко и Зеркаль принимали участие в первых международных встречах президента. Также ожидаются изменения и среди руководителей дипломатических миссий Украины за рубежом.
Комментируя слухи о назначении Вадима Пристайко, постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал их хорошими новостями. «Зная его, допущу, что за евроатлантическую интеграцию и западный вектор можно не беспокоится», — написал он в Twitter.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Степан Полторак заявил, что будет руководить министерством, пока его отставку не утвердит Верховная Рада.
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