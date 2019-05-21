Политика

У Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией

Президент Владимир Зеленский будет инициировать референдум по вопросу о путях достижения мирных договоренностей с Россией. Об этом заявил глава президентской администрации Андрей Богдан.

«Запрос общества — это экономика и мир… Мы рассматриваем возможность вынести вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум. Чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принял решение — чтобы народ Украины принял это решение», — заявил Богдан в эфире 112 Украина.

«Основные договоренности с Россией должны быть оценены обществом», — заявил Богдан.

Напомним, 21 мая Зеленский назначил сотрудников на основные должности в свою администрацию. Возглавил администрацию Андрей Богдан. Его заместителями стали бывшие работники штаба Зеленского и известная дипломат.

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