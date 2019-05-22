Беглый нардеп Онищенко возвращается в Украину: сделано резонансное заявление

Политика

Беглый депутат Александр Онищенко пообещал вскоре вернуться в Украину. Онищенко планирует лично прибыть на суд, где рассматривается «газовое дело» о коррупции в газовой сфере.

«Я не вернулся еще. Думаю, через десять дней или через две недели», — уточнил Онищенко, появившись по видеосвязи в эфире телеканала 112 Украина.

По словам Онищенко, первое заседание суда состоится 22 мая, но оно обойдется без ответчика. А вот на втором заседании депутат уже планирует присутствовать лично.

Дело против Онищенко расследовалось НАБУ. Расследование было завершено 28 февраля 2018 года. Депутату вменяют в вину организацию коррупционной схемы в сфере поставок газа.

Летом 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Александра Онищенко, но депутат выехал за границу. Позднее стало известно, что Онищенко находится в Лондоне. В НАБУ пообещали добиться экстрадиции.

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