Нет ни слуха, ни голоса: бывшая жена Потапа сделала откровенное признание (видео)

Шоу-бизнес

Продюсер Ирина Горовая, которая, по слухам, станет подружкой невесты на скорой свадьбе бывшего мужа Потапа и Насти Каменских, дала откровенное интервью. В программе «Слава+» на Люкс ФМ она рассказала, как познакомилась с Потапом, как вместе строили компанию, которая сейчас является одной из самых успешных в Украине, и даже о сексуальных предпочтениях.

Ирина с детсва занималась гимнастикой, шахматами, работала в банковской сфере. Она называет себя мозгами компании. Ирина помогает стать на ноги многим молодым артистам, а вот сама не поет.

«Я не умею рисовать и придумывать, но могу перерисовать один в один. Я меня нет ни слуха, ни голоса», — откровенно призналась Ирина и рассказала, как долго не могли придумать формулу раскрутки группы «Время и Стекло» и даже хотели закрывать проект.

Горовая также рассказала о бывшем муже Потапе, с которым давно развелась, но сохранила хорошие отношения. А познакомил их бывший муж Иры Юрий, который увлекся в то время музыкой.

«Мы были друзьями, у него были барышни, мы даже отбирали их вместе. Я тогда еще была замужем… Он удивлял своими текстами прикольными, музыкой, влюблял в себя всех», — рассказала Ирина. Кстати, она продала его первый трек за 400 долларов. Постепенно дружба переросла в отношения.

Даже после расставания они скрывали развод, вместе появлялись на мероприятиях. «Я очень горжусь этими отношениями, которым уже больше 20 лет», — призналась Ирина.

В беседе Ирина была так откровенна, что даже призналась в некоторых интимных вещах. Например, на вопрос о сексе втроем она ответила: «Нормально».

Напомним, СМИ сообщили о скорой свадьбе Потапа и Насти, которая якобы состоится 23 мая в Киеве. Но об этом Ирина не сказала ни слова. Не комментируют новость и сами Потап с Настей.

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