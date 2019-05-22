Зеленский подал в Раду свой первый законопроект

Политика

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой первый законопроект. Он касается досрочных выборов, которые Зеленский назначил на 21 июля.

Законопроект зарегистрирован под номером 10 317 и имеет название «О внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ по осуществлению закупок во время избирательного процесса». Законопроект был зарегистрирован за два часа до внеочередного заседания парламента.

Во втором проекте, который предложил Зеленский, еще на этапе регистрации нашли ошибки. Этот проект касался изменений в закон о выборах (Зеленский предлагает отмену выборов по мажоритарной системе и снижение проходного барьера в Раду).

«Законопроект внесен в 11.45 с очень грубым нарушением регламента. Изменения в выборы и в закон о госзакупках сведены в один документ. Мы всеми силами помогаем представителю президента привести документ в соответствие с правовой базой», — объяснил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Что последует за блицкригом Зеленского с роспуском Верховной Рады, читайте в материале «ФАКТОВ». А политические эксперты считают, что Зеленскому будут мстить.

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