Названа лучшая телеведущая Украины (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик получила очередную награду. Ее назвали лучшей телеведущей страны по версии глянцевого журнала Cosmopolitan, который вручил ежегодную премию Cosmopolitan Awards. Победителей в девяти категориях выбирали среди успешных и влиятельных мужчин и женщин путем голосования читателей, которое длилось четыре месяца.

Так, лучшей ведущей украинского телевидения была названа актриса, телеведущая Лилия Ребрик. Она появилась на красной дорожке в белоснежном платье под руку с мужем Андреем Диким и, получая почетную статуэтку, благодарила его за терпение.

«Спасибо, что просыпаетесь со мной так рано в эфирах „Ранку з Україною“. Спасибо моей младшей доченьке Полинке, которая не дает мне проспать и будит в половине четвертого утра, чтобы я ее покормила. И, конечно же, спасибо моему мужу, который выдерживает все эти мои неистовые графики», — написала после церемонии Лиля в Instagram и опубликовала несколько ярких фото.

По версии премии «Мужчиной года» назвали телеведущего Андрея Беднякова. Продюсер Ирина Горовая получила статуэтку в номинации «Карьера года», а ее молодая подопечная Мишель Андраде стала «Певицей года».

Напомним, Cosmopolitan Awards является аналогом премии Cosmopolitan Fun Fearless Female Award, которая существует уже 17 лет. Ее цель — отметить известных людей страны, которые достигли исключительных и уникальных результатов в своей сфере деятельности, которые олицетворяют характер журнала — независимые, жизнерадостные и целеустремленные.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь Полину, которой недавно исполнился годик. Также телеведущая вместе с мужем провела романтичные каникулы в Париже.

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