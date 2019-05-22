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Названа лучшая телеведущая Украины (фото)
Известная украинская актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик получила очередную награду. Ее назвали лучшей телеведущей страны по версии глянцевого журнала Cosmopolitan, который вручил ежегодную премию Cosmopolitan Awards. Победителей в девяти категориях выбирали среди успешных и влиятельных мужчин и женщин путем голосования читателей, которое длилось четыре месяца.
Так, лучшей ведущей украинского телевидения была названа актриса, телеведущая Лилия Ребрик. Она появилась на красной дорожке в белоснежном платье под руку с мужем Андреем Диким и, получая почетную статуэтку, благодарила его за терпение.
«Спасибо, что просыпаетесь со мной так рано в эфирах „Ранку з Україною“. Спасибо моей младшей доченьке Полинке, которая не дает мне проспать и будит в половине четвертого утра, чтобы я ее покормила. И, конечно же, спасибо моему мужу, который выдерживает все эти мои неистовые графики», — написала после церемонии Лиля в Instagram и опубликовала несколько ярких фото.
По версии премии «Мужчиной года» назвали телеведущего Андрея Беднякова. Продюсер Ирина Горовая получила статуэтку в номинации «Карьера года», а ее молодая подопечная Мишель Андраде стала «Певицей года».
Напомним, Cosmopolitan Awards является аналогом премии Cosmopolitan Fun Fearless Female Award, которая существует уже 17 лет. Ее цель — отметить известных людей страны, которые достигли исключительных и уникальных результатов в своей сфере деятельности, которые олицетворяют характер журнала — независимые, жизнерадостные и целеустремленные.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь Полину, которой недавно исполнился годик. Также телеведущая вместе с мужем провела романтичные каникулы в Париже.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!