«Я влюбился»: все подробности финала шоу «Холостяк»

Шоу-бизнес

Финальный выпуск девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) снимался в Италии. Именно там Никита Добрынин признался в любви одной из двух финалисток. За сердце Холостяка боролись две девушки — 21-летняя Лиля и 20-летняя Даша.

Первой на свидание Никита пригласил Дашу.

— Каждый раз, как я встречала Никиту, мое настроение улучшалось,— призналась Даша.

Но девушка шла на свидание со смешанными чувствами.

— Я злая на тебя,— неожиданно призналась Даша. — Я все тебе скажу. Слова, сказанные тобой на Церемонии роз, меня обидели. Ты сказал, что я играю.

— Я просто обратил внимание, что ты всем хочешь понравиться, — сказал Никита. — Может, не всегда надо быть позитивной.

Девушка обиделась, волнуясь и накручивая себя.

— Я думала, Никита объяснит свое поведение, — сказала Даша. — У меня внутри был «гром и молнии».

— Мне было важно увидеть ее другое настроение, — признался Никита, обнимая девушку. — Мне казалось, что Даша следит за каждым своим словом.

Пара поставила разговор «на паузу» и решила прогуляться по старинному городу.

Никита взял на свидание скетч-карту, которую Даша подарила ему на Первой вечеринке.

- Если бы ты знал, сколько раз у меня были слезы в глазах из-за твоих свиданий, — сказала Холостяку Даша. — Но я не могла тебе об этом говорить, все держала в себе.

- В отношениях важно не накапливать обиды, — сказал Никита. — Ты боишься меня обидеть. Пытаешься быть очень аккуратной.

Пара ходила по улице, выясняя отношения. Пока Холостяк не пригласил Дашу в один из мишленовских ресторанов.

- Есть вещи, которые нам стоит проговорить, — сказал Холостяк. — Как будут развиваться наши отношения? Я люблю свою работу и могу отдавать ей и свободное время.

Даша сказала, что сможет с этим смириться.

- Это мелочи, которые можем решить по ходу, — сказала она.

- Ты скрываешь свои эмоции, — не понимал девушку Холостяк.

- Мне хотелось сразу после свидания уехать домой, — призналась на камеру Даша. — Не было никакого энтузиазма.

- Я сомневаюсь в развитии наших дальнейших отношений, — призналась Даша Никите.

- Поэтому мы сейчас здесь с тобой, — успокоил девушку Холостяк.

- Мне не хочется говорить с тобой на разных языках, — сказала Даша. Девушка видела, что Никита начинает злиться. — Ты находишь подвох в моих словах.

- Я боюсь, что он выберет Лилю и мне придется потом «склеивать себя по кусочкам», — призналась после свидания Даша. — Я должна была быть счастливой на свидании, а получилось наоборот.

- Это свидание было нашим последним шансом, — сказал Холостяк.

Даша с Никитой решили разрядить обстановку, отправившись на шоппинг. Вечером пара пришла в гостиничный номер, где их ждал ужин с шампанским.

- Я увидел другую тебя, — сказал Никита, которому понравилось, что он узнал «новую» Дашу.

- Как ты будешь относиться к тому, что я буду уделять много времени своему телефону? — спросила Даша.

- Я положительно отношусь, что ты выкладываешь в сеть свои откровенные фото, — сказал Никита. — Но дальше могут возникнуть вопросы: зачем это делать?

Романтический вечер закончился в джакузи — Никита признался, что это его желание.

- Мы просто растворились друг в друге, - сказала Даша.

Второе свидание Никиты было с Лилей. Оно проходило в Неаполе.

- Я так по тебе скучала,- сказала Лиля, обняв Никиту.

- Хочу, чтобы ты почувствовала, что у меня внутри, - признался Холостяк. – Давай поменяемся местами, и ты спланируешь наше свидание. Предлагаю отправиться на вулкан.

- Если бы я знала об этом заранее, - смущалась Лиля. – Не знаю, как это сделать.

Лиля призналась, что боится ответственности и ей тяжело говорить на английском языке. Девушка с трудом смогла арендовать машину.

- Говорить на английском языке – это мой самый большой страх, - призналась девушка.

Никита стал разговаривать с Лилей на английском языке, но Лиля продолжала молчать.

- Это был мой принцип, - сказала Лиля. – Наш конфликт из-за того, что мы друг друга не поняли.

Пара приехала на базар купить продуктов, но Лиля была обижена.

- У него была более зрелая позиция, - сказала девушка о Никите.

- Нам было очень сложно разговаривать, - признавался Никита.

Лиля не хотела говорить с Холостяком, сказав, что у нее испортилось настроение.

- Мне захотелось попрощаться с Никитой и уйти, - признавалась девушка на камеру. – Мне было сложно поменять настроение. Если это была проверка Холостяка, то я ее не прошла.

Пара ехала по дороге к вулкану Везувий и Никита предложил научить Лилю вождению.

- Практически все, что я делаю с Никитой – это впервые, - сказала Лиля, сделав первые попытки за рулем.

Далее Никита и Лиля пешком направились к вулкану, долго поднимаясь на вершину.

- Это была еще одна вершина, которую мы смогли покорить вместе с Никитой, - сказала девушка.

День закончился в романтической атмосфере гостиничного номера, за бокалом вина.

- Ты первая и единственная девушка, которую я учил подниматься по скалам, плавать и водить, - сказал Никита. – Ты – хорошая ученица. Спасибо, что ты мне доверилась.

- Ты – первый мужчина, которому я доверилась, - призналась Лиля. – Я не думала, что буду испытывать такие чувства.

Девушка призналась, что ей грустно, что проект заканчивается.

- Каждый финал, это начало чего-то нового, — сказал Никита.

- Мне хочется, чтобы наши отношения после проекта продолжались, — призналась Лиля.

Никита предложил сделать девушке массаж.

- Мы дали волю чувствам, которые накопились за прошедшие три месяца, — сказала Лиля.

На утро Никите предстоял сложный выбор.

- Я всегда доверяю своему сердцу и интуиции, — сказал Никита.

- У меня получилось влюбиться, — сказала Даша.

- Я никогда не была счастлива в отношениях, — сказала Лиля.

Девушки вспомнили путь, который они прошли на проекте за три месяца, постепенно влюбляясь в Никиту.

- Проект помог мне разобраться в своих чувствах, — призналась Даша.

- «Холостяк» изменил меня, — не скрывала Лиля.

Последняя церемония состоялась в роскошном дворце. Обе девушки готовились к ней тщательно, выбирая соответствующий наряд.

- Платья для финала мы начали присматривать для девушек заблаговременно, — сказала «ФАКТАМ» главный стилист проекта «Холостяк» Агнета Кусакина. — Уже на этапе знакомства с родителями, когда в проекте осталось четыре участницы, мы начали что-то примерять и думать, какие наряды выбрать.

Над платьями девочек пришлось поработать: Даше корректировали длину наряда и подгоняли по плечам, а вот у Лили было гораздо больше работы. В ее платье полностью ушивалась юбка. Поэтому его привозил в Италию ведущий Григорий Решетник, который прилетал на несколько дней позже, чем герои проекта.

До последней минуты не было понятно, кого же из девушек выберет Холостяк.

- Я не хочу отпускать свою избранницу до конца жизни, — признался Холостяк.

- Я помню каждый наш поцелуй, каждые объятия, единственное, о чем жалею — надежда, которую я тебе дал, — сказал Никита, держа за руки Лилю. — Прости.

- Ты не пришел на проект, чтобы строить серьезные отношения, — ответила Лиля. — Я тебе не верю.

Девушка покинула реалити вся в слезах.

- Ты примешь его? — обратился Никита к Даше, протягивая ей кольцо.

- Да, конечно, — ответила, улыбаясь, девушка.

- Я влюбился, — завершил реалити Холостяк.

В интервью «ФАКТАМ» участница шоу «Холостяк» София рассказала о своих чувствах к Никите и о том, как изменилась ее жизнь после проекта.

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