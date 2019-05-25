Происшествия

Потоп на Закарпатье: озвучены свежие данные об ущербе от непогоды

После обильных осадков на территории западных областей и обширного подтопления территорий, наиболее сложная ситуация остается в Закарпатье и Прикарпатье. Там стихия задела 94 населенных пункта, было подтоплено более 1800 жилых домов, повреждено 14 км берегоукреплений и более 950 зданий и сооружений.

Сейчас вода понемногу начинает спадать. В Ивано-Франковской области все еще подтоплены 27 дворов. В Закарпатье в воде остаются 153 подворья, и еще в 90 жилых домах вода стоит в подвалах.

Как сообщил первый зампредседателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий, за дни непогоды эвакуация понадобилась 76 людям, были спасены отрезанные водой восемь автомобилей и два автобуса.

Всего за последнюю неделю от сильных ливней, града, паводка и штормового ветра пострадали семь областей. Частично подтопленными остаются около двух тысяч домов, размыто около 100 км автомобильных дорог, обесточены 197 населенных пунктов, еще два селения остались без газоснабжения.

Напомним, за период стихии не удалось обойтись без жертв. Погибли 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний мальчик из Закарпатья, упавший в бурные воды реки Воловец и унесенный водой.

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