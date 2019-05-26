Происшествия

Смертельное хобби: попавшая в спиннинг молния убила рыбака в Харькове

В Харькове 25 мая от удара молнии погиб рыбак. Об этом сообщает КУЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» на странице в Facebook.

Инцидент произошел днем. Около 13:10 в службу «103» поступил уличный вызов к реке Уды, где был обнаружен молодой человек «без сознания».

«Бригада Э (Н)МП прибыла на место происшествия через 3 минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств было установлено, что молния попала в спиннинг», — сообщают медики.

Врачи напоминают о правилах безопасности во время грозы.

«Будьте внимательны и ни при каких обстоятельствах не прячьтесь во время грозы под деревьями!» — призывают медработники.

Как писали «ФАКТЫ», 13 мая в Кировоградской области во время грозы молния попала в здание детского сада.

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