- 17:43 На автотрассе в Польше дотла сгорел рейсовый автобус Киев — Прага: фото с места ЧП
- 17:12 27 мая на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Сидоренко
- 17:04 Смертельное хобби: попавшая в спиннинг молния убила рыбака в Харькове
- 16:42 Боевики обстреляли Верхнеторецкое из гранатомета: разрушены жилые дома
- 15:59 Электроэнергия для населения не подорожает после запуска рынка,- эксперт
- 15:50 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 15:44 "Можно было мягче": Зеленский отреагировал на задержание его противников в Ровно
- 15:02 Жена смеется, что за 19 лет нашего брака частенько спит с другими мужчинами, — Кристиан Бейл
- 14:59 «Челси» — «Арсенал»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 14:42 Стабильные тарифы на электроэнергию для населения будут действовать в течение 1,5 лет, — эксперт
Смертельное хобби: попавшая в спиннинг молния убила рыбака в Харькове
В Харькове 25 мая от удара молнии погиб рыбак. Об этом сообщает КУЗ «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» на странице в Facebook.
Инцидент произошел днем. Около 13:10 в службу «103» поступил уличный вызов к реке Уды, где был обнаружен молодой человек «без сознания».
«Бригада Э (Н)МП прибыла на место происшествия через 3 минуты и обнаружила мужчину 29 лет с признаками биологической смерти. При выяснении обстоятельств было установлено, что молния попала в спиннинг», — сообщают медики.
Врачи напоминают о правилах безопасности во время грозы.
«Будьте внимательны и ни при каких обстоятельствах не прячьтесь во время грозы под деревьями!» — призывают медработники.
Как писали «ФАКТЫ», 13 мая в Кировоградской области во время грозы молния попала в здание детского сада.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…