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Правительство Австрии в полном составе отправлено в отставку
В понедельник, 27 мая, парламент Австрии выразил недоверие федеральному канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Голосование инициировала Социал-демократическая партия Австрии (СПА). Ее поддержали оппозиционная партия «Сейчас» и Австрийская партия свободы (АПС). Было проведено экстренное заседание Национального совета в Вене.
Это первый случай в послевоенной истории Австрии, когда парламент выразил вотум недоверия канцлеру. Теперь президент страны Александер Ван дер Беллен должен будет назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство.
Политический кризис в Австрии возник внезапно. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 17 мая немецкие издания Spiegel и Süddeutsche Zeitzung обнародовали видеозапись, сделанную скрытой камерой во время тайной встречи на Ибице между известными австрийскими политиками и некой россиянкой, которая выдавала себя за племянницу миллиардера. Это были лидеры АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус. Они пообещали бизнес-леди выгодные строительные контракты в случае своего успеха на парламентских выборах в обмен на щедрое финансирование АПС. Заключенная сделка являлась грубым нарушением законодательства Австрии.
АПС действительно показала очень хороший результат на парламентских выборах 2017 года. Она не только прошла в парламент, но и смогла заключить коалиционный договор с Австрийской народной партией, которую привел к победе Курц. Он в результате стал федеральным канцлером, Штрахе получил кресло вице-канцлера, а Гуденус возглавил фракцию АПС в парламенте.
Видеозапись была настоящей. Курц объявил об отставке Штрахе и разрыве коалиционного соглашения. Он обратился к президенту Австрии с предложением провести досрочные парламентские выборы, и Ван дер Беллен его поддержал. Голосование назначили на сентябрь.
Казалось, Курц сумел выйти из крайне неприятной ситуации. Однако скандалом воспользовалась СПА. Ее представители заявили, что правительство Курца не в состоянии управлять страной в сложившейся ситуации. Вотум недоверия был поставлен на голосование в парламенте после того, как стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент. В Австрии больше всего голосов получила АНП. Но это не спасло Себастьяна Курца. В итоге скандал с видеозаписью оказался на руку политическим противникам канцлера.
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