Происшествия

ДТП с Зайцевой и Дроновым в Харькове: выяснилась новая информация об апелляции

После оглашения приговора за кровавое ДТП в Харькове осужденные Алена Зайцева и Геннадий Дронов решили подать апелляции. У Дронова с этим возникли проблемы — жалобу оставили без рассмотрения. Теперь заявление Дронова переписано заново и повторно подано в суд.

Как оказалось, проблема была в мотивировочной части документа. «В жалобе, которую оставили без рассмотрения, речь шла об оправдательном приговоре, но нам сказали, что нужно просить о закрытии производства в связи с отсутствием состава преступления. Это мы и исправили», — рассказал адвокат Сергей Перепелица в комментарии NewsRoom.

Жалобу в суде должны рассмотреть в течение трех рабочих дней.

Напомним, ДТП случилось 18 октября 2017 года, а приговор был вынесен лишь после полутора лет судебных разбирательств. Защита Зайцевой также подала апелляцию на приговор и просит заменить 10 лет тюрьмы на пять лет условно. Компенсации пострадавшим Зайцева предлагает платить по принципу не 50:50, а 30:70 с возложением большей части обязательств на Дронова.

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